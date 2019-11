Mercedes-AMG heeft de GLE 63 en GLS 63 uitgebracht. De SUV's worden aangedreven door een V8-motor met twee turbo's. Daarnaast hebben de modellen de beschikking over mild-hybridtechniek voor zowel extra prestaties als een iets minder hoog verbruik.

Daags na de onthulling van de 600 pk sterke Audi RS Q8 komt er dus direct een antwoord van Mercedes-AMG in de vorm van de GLE 63. Het model heeft in de basis 571 pk, maar krijgt er dankzij het EQ Boost-systeem van Mercedes onder bepaalde omstandigheden 22 pk bij, bijvoorbeeld tijdens accelereren.

Daarnaast komt er een 63 S-versie, die 612 pk heeft. Ook deze uitvoering heeft de beschikking over het EQ Boost-systeem. Dit model accelereert in 3,8 seconden en haalt een top van 280 kilometer per uur. De gewone GLE 63 is begrensd op 250 kilometer per uur. Tegen betaling is de begrenzer eraf te halen.

Ook de nog grotere Mercedes-Benz GLS is door de AMG-afdeling onder handen genomen. De GLS 63 S heeft eveneens 612 pk, maar accelereert dankzij een gewicht van ruim 2.500 kilo in 4,2 seconden naar 100 kilometer per uur in plaats van 3,8 seconden. Ook bij dit 5,20 meter lange model kan de topsnelheid tegen meerprijs opgeschroefd worden naar 280 kilometer per uur.

De AMG-versies van de GLE en GLS zijn de herkennen aan de grille met verticale spijlen, een anders ingedeelde voorbumper en extra grote wielen. Prijzen zijn nog niet bekend.

