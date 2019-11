Lexus heeft een cabrio-uitvoering van de LC 500 gepresenteerd. Het is pas de derde open auto van het Japanse merk, dat eerder onder andere de SC 430 in het aanbod had.

De nieuwe Lexus LC 500 Convertible heeft in tegenstelling tot zijn voorgangers een stoffen cabriokap. Deze laat zich tot een snelheid van 50 kilometer per uur openen en sluiten. Dit proces neemt vijftien seconden in beslag. Het sluiten duurt overigens een seconde langer.

De cabrio wordt aangedreven door een 477 pk sterke V8-motor. De krachtbron is gekoppeld aan een automaat met tien versnellingen. Het is nog niet zeker of het model ook met de hybride 500h-aandrijflijn leverbaar wordt.

De Lexus LC 500 Convertible komt in de zomer van volgend jaar naar Nederland.

