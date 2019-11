Toyota gaat een stekkerversie van de RAV4 leveren. De plug-inhybride SUV heeft een volledig elektrische actieradius van ongeveer 60 kilometer, waarna de brandstofmotor het overneemt.

De plug-inhybrideaandrijflijn van de RAV4 Plug-In Hybrid levert 306 pk, waarmee de SUV in 6,2 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert. Het model komt in de tweede helft van volgend jaar naar Nederland. Prijzen zijn nog niet bekend.

De Toyota RAV4 Plug-In Hybrid zal gaan concurreren met de geëlektrificeerde versies van de Citroën C5 Aircross, de Opel Grandland X en de Peugeot 3008.

