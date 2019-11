De Nederlandse wens om in 2030 ongeveer twee miljoen elektrische auto's op de weg te hebben is onrealistisch, schrijft dagblad Trouw op basis van onderzoek van bureau's Metabolic, Copper8 en de Universiteit Leiden. Door de wereldwijd groeiende vraag naar elektrische auto's, zijn er onvoldoende kritieke metalen beschikbaar voor zo'n grootschalige overstap in Nederland.

Het gaat om zes metalen: nikkel, kobalt, lithium en drie andere zeldzame metalen, met de dure namen praseodymium, neodymium en dysprosium. Deze grondstoffen zijn nodig voor de productie van accu's en motoren van elektrische auto's, maar ook voor bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens.

Aangezien de productie van en vraag naar deze installaties wereldwijd toeneemt, zullen er voor Nederland onvoldoende metalen over zijn om de transitie te volbrengen.

Momenteel verbruikt de vloot van 171.000 elektrische auto's in Nederland ongeveer 0,1 procent van de jaarlijkse wereldproductie van de zeldzame metalen. Dit groeit naar 2 tot 4 procent, als Nederland in 2030 naar de wens van 1,9 miljoen elektrische auto's gaat. En daar zijn simpelweg niet voldoende metalen voor, stelt het onderzoek.

De onderzoekers stellen dat het beter is om de groei van elektrische auto's te begrenzen naar maximaal 1 miljoen in Nederland in 2030. "De transitie naar elektrisch vervoer is juist belangrijk. Alleen moeten we er bewust van zijn dat dit beleid niet zonder consequenties is", stelt Benjamin Sprecher, onderzoeker bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden.