Mini komt met een gelimiteerd nieuw topmodel: de John Cooper Works GP. Het merk gaat drieduizend exemplaren bouwen, die in het Engelse Oxford van de band zullen rollen. De eerste leveringen beginnen in maart volgend jaar.

De nieuwe GP-versie van de Mini John Cooper Works wordt aangedreven voor een 306 pk sterke viercilindermotor met twee turbo's. De krachtbron is gekoppeld aan een achttrapsautomaat. Daarmee accelereert de auto in 5,2 seconden naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid van de speciale Mini ligt op 265 kilometer per uur.

Meer dan ooit is de Mini John Cooper Works GP bedoeld voor circuitgebruik. Zo biedt de auto slechts plaats aan twee inzittenden en is er speciale aandacht geweest voor motorkoeling, olietoevoer en smering. Het model is verlaagd en bovendien te herkennen aan een gewijzigde voor- en achterbumper.

Het is voor de derde keer dat Mini een GP-uitvoering van de toch al snelle John Cooper Works uitbrengt. De voorgaande series waren gelimiteerd tot tweeduizend exemplaren.

