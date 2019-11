Audi heeft een nieuw topmodel binnen de familie van Q-modellen uitgebracht: De RS Q8. De SUV wordt gedreven door een 600 pk sterke V8-benzinemotor.

Dankzij de overvloed aan vermogen accelereert de ruim 2 ton zware Q8 in 3,8 seconden naar 100 kilometer per uur. Na 13,7 seconden staat 200 kilometer per uur op de teller. De RS Q8 is begrensd op 250 kilometer per uur, maar indien het optionele Dynamic-pakket wordt aangevinkt, wordt dit opgeschroefd naar 305 kilometer per uur.

Vierwielaandrijving, vierwielbesturing, een automaat en adaptieve luchtvering moeten de bestuurder helpen het vermogen in goede banen te leiden. Tegen meerprijs is een systeem leverbaar dat overhellen in bochten moet tegengaan.

Om het brandstofverbruik enigszins te beperken is de V8-motor uitgerust met cilinderuitschakeling, zodat de motor bij rustig rijgedrag op vier cilinders kan draaien. Daarnaast is de RS Q8 uitgerust met 48 Volt mild-hybridtechniek. Hiermee wordt onder meer remenergie teruggewonnen, opgeslagen en ingezet om het accelereren te ondersteunen.

De nieuwe RS Q8 komt in het eerste kwartaal van volgend jaar op de markt.

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl