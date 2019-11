Audi heeft de Sportback-uitvoering van de volledig elektrische e-tron uitgebracht. De e-tron Sportback komt dankzij een betere stroomlijn verder op een acculading dan het bestaande model.

De nieuwe Audi e-tron Sportback is een zogeheten SUV Coupé, een trend die een aantal jaar geleden werd ingezet door BMW met de X6. De e-tron Sportback is in grote lijnen dezelfde auto als de e-tron maar heeft door een aflopende daklijn - vooral vanaf de zijkant gezien - een afwijkend uiterlijk.

Volgens Audi komt de e-tron Sportback maximaal 448 kilometer ver op een acculading. Dat is een winst van 37 kilometer ten opzichte van de reguliere uitvoering. Het merk zegt dat dit voor een deel toe te schrijven is aan de carrosserievorm.

De e-tron Sportback is in grote lijnen dezelfde auto als de e-tron maar heeft door een aflopende daklijn - vooral vanaf de zijkant gezien - een afwijkend uiterlijk. (Foto: Audi)

Twee vermogensvarianten

In de bodem van de e-tron Sportback 55 zit het gebruikelijke accupakket van 95 kWh, waarvan 86,5 kWh bruikbaar is. Standaard heeft de bestuurder de beschikking over 265 kW aan vermogen, waarmee de auto in 6,6 seconden naar 100 kilometer per uur snelt. In de zogeheten boost-mode stijgt het vermogen naar 300 kW en duurt het sprintje nog maar 5,7 seconden. De topsnelheid is in alle gevallen begrensd op 200 kilometer per uur.

Bij de lancering van de e-tron Sportback komt Audi tevens met een 50-uitvoering, die dankzij een accupakket van 71 kWh (64,7 kWh bruikbaar) tot 347 kilometer ver komt. Doordat er in het accupakket geen 35 maar 27 modules verwerkt zijn, weeg het geheel 120 kilo minder. De 230 kW sterke 50-versie accelereert in 6,8 seconden naar 100 kilometer en haalt een top van 190 kilometer per uur.

De e-tron Sportback 55 kan tot 150 kW laden, waarmee de auto in een half uur weer voor 80 procent vol zit. De 50-uitvoering kan tot 120 kW aan, maar zit door de kleinere batterij in dezelfde tijd weer bijna vol. De auto komt in het voorjaar van 2020 op de markt.

Standaard heeft de bestuurder de beschikking over 265 kW aan vermogen, waarmee de auto in 6,6 seconden naar 100 kilometer per uur snelt. (Foto: Audi)

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl