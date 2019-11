Vrijdag werd bekend dat de Nederland Bram Schot volgend jaar april afscheid neemt als CEO van Audi. Volgens de geboren Rotterdammer zijn de belangrijkste doelen bereikt, waardoor het moment is aangebroken het stokje over te dragen.

Voor Schot waren de afgelopen achttien maanden een geweldige en spannende uitdaging, zo zegt hij zelf. "Wat we destijds afgesproken hebben te willen doen, hebben we bereikt: heel veel kostenbesparingen gerealiseerd, een nieuwe koers ingezet, de complexiteit uit het aanbod gehaald zonder volumeverlies, de marges verbeterd en de bedrijfscultuur omgegooid", aldus Schot.

"Er is nu meer openheid en transparantie. We zijn de weg uit de dieselcrisis opgegaan en de mensen lachen weer. De strategie is omarmd."

'Het dikke strategieboek kan over de schutting'

Bij zijn aantreden halverwege 2018 trof Schot een wat in zichzelf gekeerd bedrijf dat een beetje in het verleden vastzat. "De dieselcrisis had een verlammende werking op Audi", zegt Schot daarover in gesprek met NU.nl.

"Het was zaak snel een nieuw team samen te stellen. Als je in deze tijd succesvol wil zijn, moet je snel zijn. Snel zijn betekent eenvoudige processen en die worden gemaakt door mensen met zelfvertrouwen."

Wat Schot betreft is de tijd van een hiërarchische bedrijf en een allesbeslissende raad van bestuur voorbij. "De juiste mensen op de juiste plekken vinden wel een manier om de bus te laten rijden. Het dikke strategieboek kan je over de schutting gooien."

Doordat er bij Audi na verloop van tijd duidelijkheid was over waar het bedrijf naartoe wilde, kreeg Schot zelf scherper in beeld wat het merk nog nodig heeft.

"Dan ga je je afvragen of je daarvoor nog het juiste profiel hebt. Ik ben vooral een ondernemer, maar misschien heeft Audi juist wel wat meer technische impulsen nodig. Dat gevoel viel samen met de persoonlijke wensen die ik nog heb. Het vooruitzicht een nieuw avontuur aan te gaan gaf de doorslag", aldus de Nederlander.

Schot wist de neuzen binnen Audi dezelfde kant op te krijgen. (Foto: NU.nl)

'Elektrificatie trekt wissel op investeringsplan'

Alvast terugkijkend op zijn tijd als CEO bij een groot automerk als Audi merkt Schot vooral dat de industrie aan de vooravond van grote veranderingen staat. Autorijden gaat meer en meer in het teken staan van digitalisering, autonoom rijden en elektrische mobiliteit.

"Waar het vroeger meer om de hardware zoals motoren en versnellingsbakken draaide, neemt het belang ervan af ten opzichte van software. Daarvoor moet je compleet nieuwe competenties en mensen aan boord krijgen."

De hoge kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de technologie voor zelfrijdende auto's dwingt de industrie tot samenwerking zegt Schot, zeker omdat de technologie, hoe kostbaar ook, verregaand gestandaardiseerd is.

"Je hebt allemaal te maken met dezelfde sensoren en radars, dus het heeft weinig zin om dat zelf te ontwikkelen. Je moet samenwerken, dan wel met toeleveranciers, dan wel met concurrenten." Daarnaast ziet Schot dat de nieuwe generatie minder op het bezit van een auto gericht is, maar eerder op het kopen van mobiliteit.

De elektrificatie van het wagenpark was ook geen eenvoudige klus, zegt Schot. "Elektrificatie trekt een wissel op je investeringsplan. Daarnaast zit er op een elektrische auto nog altijd wat minder marge, terwijl je wel gewoon de toekomst van je bedrijf moet financieren."

Juist in die uitdaging zag Schot kansen voor Audi. "Het was een prima manier om je bedrijf als het ware opnieuw op te richten."

Audi heeft met aanstaande modellen als de elektrische Q4 e-tron de blik naar voren gericht. (Foto: Audi)