Steeds meer fabrikanten realiseren zich dat het publiek kritischer is gaan kijken naar elektrische auto's. Hoe worden de noodzakelijke grondstoffen geworden en gaat dat niet te koste van de mens en het milieu? En wat gebeurt er na een 'autoleven' met de accupakketten? BMW en Volvo spelen hier op in.

Volvo meldde eerder deze maand als eerste autofabrikant blockchaintechnologie te gaan gebruiken om de aanvoer van grondstoffen, kobalt voor elektrische auto's in het bijzonder, transparanter te maken.

Het Zweedse merk wil ethisch verantwoord kunnen werken en blockchaintechnologie kan volgens de fabrikant daarbij helpen. Zo hoopt het merk voortaan te kunnen controleren waar het kobalt precies vandaan komt en of de betrokken partijen zich houden aan de aanvoerrichtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor grondstoffen uit risicogebieden, waaronder de Democratische Republiek Congo.

BMW: Grondstoffen komen niet altijd uit de 'juiste' landen

BMW gaat nog een stap verder en gaat grondstoffen zoals kobalt en lithium vanaf 2020 zelf inkopen. "Er zijn grondstoffen genoeg in de wereld, maar het komt niet altijd uit de 'juiste' landen. We weten dat men daar kritisch over is. Vandaar dat we zelf mijnen hebben bezocht en geïnspecteerd. We kopen nu alles zelf in, zodat we precies weten waar het vandaan komt", legt hoofd inkoop Niels Angel uit.

Vanaf 2021 hoopt BMW door zelf in te kopen de hele aanvoerketen te kunnen controleren. Op die manier heeft het bedrijf geen blockchaintechnologie nodig.

Kobalt koopt BMW in Marokko en Australië. Uit dat laatste land komt straks ook het benodigde lithium. "We vonden daar goede partners met dezelfde instelling en speerpunten als wij. Het gaat bovendien om bestaande mijnen met een goede aanvoerzekerheid. Daarnaast is er bij hen aandacht voor mens en milieu. Ook reikt hun interesse verder dan alleen de medewerkers: er is ook aandacht voor de mensen woonachtig rondom de mijnen", aldus Angel. BMW zegt dat er in Marokko en Australië nog voor zeker dertig jaar aan voorraden in de grond zitten.

BMW wil Congo zoveel mogelijk ontzien

Op de achtergrond speelt ook de gedachte om zo lang mogelijk het gebruik van kobalt uit de Democratische Republiek Congo te vermijden, aangezien kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden daar een schaduw over de grondstofdelving werpen.

Toch is BMW sinds begin dit jaar actief in Congo, maar dan in het kader van een project om verantwoorde grondstofdelving te promoten. Het project is in samenwerking met chemieconcern BASF en Samsung gestart en loopt nog tot 2022.

"Onze betrokkenheid in Congo is er enkel omdat daar voorraden zijn en we samen met onze partners het land willen helpen tot betere procedures te komen. We ondersteunen een mijn in het zuiden van Congo, maar zolang we de grondstoffen uit het land niet nodig hebben, willen we Congo zoveel mogelijk ontzien. Wel hopen we dat het land op de lange termijn onderdeel van de oplossing kan zijn. Tot die tijd moeten onze elektrische auto's Congovrij zijn", laat Angel weten.

In de Democratische Republiek Congo spelen veel problemen rondom kobaltwinning. (Foto: AFP)

Geen zeldzame aardmetalen meer nodig

Hoewel BMW langzaam maar zeker de benodigde hoeveelheid kobalt reduceert, verwacht het merk de komende jaren geen grote stappen op dat vlak te meer kunnen zetten. Daarvoor groeit de vraag naar elektrische auto's op dit moment nog te snel.

Wel heeft BMW vanaf volgend jaar, als het bedrijf de vijfde generatie elektromotoren introduceert, voor de motoren geen zeldzame aardmetalen meer nodig.

Op termijn hoopt BMW ook door middel van het recyclen van accupakketten een deel van de grondstoffen terug te winnen. Volgens het merk kan straks 95 procent van een accupakket hergebruikt worden.

"De technologie is er, maar er zijn simpelweg nog niet veel accupakketten beschikbaar om te recyclen. Veel accupakketten worden na hun 'autoleven' ingezet als energieopslag. Pas daarna kunnen we ze terugverwachten voor hergebruik", zegt Angel daarover.

De elektromotor van de iX3 is vrij van zeldzame aardmetalen zegt BMW. (Foto: BMW)