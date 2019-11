Niets zo logisch als een krachtbron die de wielen aandrijft. Maar dat hoeft niet per definitie de brandstofmotor te zijn, zo toonde BMW een aantal jaar geleden aan met de i3 Rex. In dat model diende de motor als generator voor de batterij. Dat idee krijgt nu in zekere zin navolging bij Nissan in de vorm van hun e-Power-techniek.

Nissan heeft het elektrisch rijden op de kaart gezet. Al in 2010 werd de Leaf geïntroduceerd en waar sommige merken nog met hun eerste elektrische auto moeten komen, is het Japanse merk alweer toe aan de tweede generatie van het model. Nissan wil met een nieuw management onder leiding van Makoto Uchida doorpakken, zegt ook designbaas Alfonso Albaisa.

"In 2022 willen we acht nieuwe volledig elektrische modellen in het aanbod hebben en een miljoen elektrische auto's per jaar leveren. Ook de nieuwe e-Power-aandrijving speelt daarbij als alternatief een hoofdrol. In Europa zullen volledig elektrisch, e-Power en plug-ins dan de helft van de verkopen voor hun rekening nemen."

De zogeheten e-Power-aandrijflijn bestaat uit een kleine lithium-ionaccu en een benzinemotor van 1,2 liter, die als generator werkt en voor energie zorgt. De driecilinder drijft nooit, ook niet op hogere snelheden, direct de wielen aan. BMW hanteerde bij de i3 Rex een vergelijkbaar principe door de een tweecilindermotor uit een maxiscooter te monteren.

Het belangrijkste verschil is dat de motor in de BMW vooral bedoeld was als noodaggregaat om de batterij net voldoende op peil te houden om de volgende laadlocatie te halen. Dat is bij Nissan anders, waar de motor wordt ingezet als generator. Het accupakket van de Nissan is dan ook fors kleiner dan die van de BMW; 1,5 kWh tegenover het vijftienvoudige voor vroege versies van de i3.

"De BMW i3 is vanaf de tekentafel ontworpen als volledig elektrische auto. De Rex was in onze ogen een noodzakelijk, maar goed functionerend compromis om in die vroege fase de actieradiusangst bij de consument weg te nemen. Met de doorontwikkeling van de accu en daaruit inmiddels de derde generatie kunnen we voor een heel grote doelgroep voldoende actieradius bieden, waardoor de range extender niet genoeg toegevoegde waarde meer biedt", aldus pr-manager Andrew Mason. De Rex-uitvoering is al enige tijd niet meer leverbaar.

De naast de elektromotor (r) geplaatste verbrandingsmotor (l) van de i3 Rex. (Foto: BMW)

Stil en redelijk zuinig

Dankzij de toepassing van een kleine batterij, een reeds bekende benzinemotor en de elektromotor uit de Leaf is de e-Power-techniek in theorie redelijk betaalbaar te produceren. De techniek zit vooralsnog verpakt in de Nissan Note, maar het zou volgens een medewerker van de ontwikkelingsafdeling ook in de Juke of Micra passen. Daarnaast zouden de alliantiepartners Renault en Mitsubishi er op termijn ook over kunnen beschikken. De Nissan Note e-Power rijdt in Japan al rond.

De brandstofmotor in de Nissan Note-testauto houdt zich op de achtergrond in de stad en op binnenwegen. Wanneer er meer prestaties gevraagd worden en er dus meer energie opgewekt moet worden, dan hoor je de driecilinder wel. de e-Power biedt ook een stand waarbij hij minder laadt en voorkeur geeft aan de aandrijfmotor. Het geeft een effect dat meer op een 'gewone' versie met benzinemotor lijkt.

Dan het verbruik. Nissan vermeldt voor de e-Power Note 1 liter op 34 kilometer in de Japanse overheidstest. Uiteraard konden we geen tank leegrijden, maar aan de hand van de actieradius in het dashboard zal het in de normale rijstand met een iets pittigere rijstijl rond de een op twintig uitkomen. Het geeft een actieradius van pakweg 700 kilometer.

De ontwikkelingsafdeling is inmiddels alweer aan het testen met een nog zuinigere turbomotor voor de e-Power-aandrijflijn.

Het volledige verhaal stond in AutoWeek 46.