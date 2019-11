Ford heeft zijn eerste als zodanig ontworpen elektrische auto onthuld. Het merk heeft zijn legendarische Mustang als uitgangspunt genomen om tot een model te komen dat moet gaan concurreren met de Tesla Model Y.

De Ford Mustang Mach-E is in tegenstelling tot de Ford Focus Electric, de eerste vingeroefening van het merk, vanaf het begin ontwikkeld als elektrische auto. De Mustang diende als inspiratie, wat vooral aan de achterzijde tot uiting komt in onder meer de karakteristieke achterlichten.

De Mustang Mach-E meet 4,70 in lengte en heeft een wielbasis van 3 meter. Op de achterbank is het ruimteaanbod daardoor royaal, zowel voor knieën als hoofd. Voorin valt het grote, staande aanraakscherm van 15,5 inch op. Het systeem kan door middel van zelflerende technologie de gewoontes en voorkeuren van de gebruiker herkennen. Over de hele breedte van het dashboard zit een soundbar van B&O.

De smartphone dient als sleutel. Daarnaast kan je via een touchpad op de zogeheten b-stijl tussen de voor- en achterruit ook toegang krijgen tot de auto. De smart entry is ook handig voor het delen van de auto en het laten bezorgen van pakketjes.

Dat laatste kan bovendien in de bagageruimte voorin, zodat de bezorgen geen toegang krijgt tot de rest van het interieur. Die extra bagageruimte in de neus meet maar liefst 100 liter en is bovendien waterdicht en afspoelbaar, zodat hij ook geschikt is voor bijvoorbeeld vuile laarzen of schoenen na een dagje in het terrein.

Voorin valt het grote, staande aanraakscherm van 15,5 inch op. (Foto: Ford)

Elektrische Ford komt tot 600 kilometer ver

De Mustang Mach-E in zijn eenvoudigste vorm heeft een accupakket van 75 kWh, een elektromotor van 258 pk en voorwielaandrijving. Deze versie komt volgens Ford ongeveer 500 kilometer ver op een acculading.

Daarnaast komt het merk met de Extended Range-uitvoering, die dankzij een accupakket van 99 kWh ongeveer 600 kilometer ver komt. Ford levert ook een 338 pk sterke versie met vierwielaandrijving.

De nieuwe Ford Mustang Mach-E komt in het vierde kwartaal van 2020 naar Nederland en kost 49.000 euro voor belastingen.

