Komend weekend gaat het nieuwe Formule E-seizoen van start. De raceklasse voor volledig elektrische eenzitters is al een aantal jaar in opmars, getuige ook de komst dit jaar van nieuwe fabrieksteams van Mercedes-Benz en Porsche. Wat trekt de merken naar deze raceklasse?

De Formule 1 is al een aantal jaar het feestje van automerken Ferrari, Mercedes-Benz, Renault, Honda en McLaren. Andere namen worden er hooguit marketingtechnisch bij betrokken, denk aan Alfa Romeo en Aston Martin anno 2019 en Lotus in het recente verleden.

Wat dat betreft doet de Formule E dat beter, zeker in het nieuwe seizoen dat dit weekend in Saoedi-Arabië van start gaat. Zo verschijnen niet alleen Audi, BMW, DS, Jaguar en Nissan aan de start, maar nu ook Porsche en Mercedes.

Het komende Formule E-seizoen is het eerste seizoen waarin Audi, BMW en Mercedes tegen elkaar uit zullen komen sinds het DTM-seizoen van 2018 en de eerste raceklasse waarin alle vier de Duitse automerken, dus ook Porsche, elkaar treffen. De merken leverden weliswaar strijd tijdens de 24 Uur van Le Mans de afgelopen decennia, maar zelden tegelijkertijd.

Daarnaast doet het Indiase Mahindra mee aan de Formule E, terwijl ook de Chinese start-up NIO zijn naam aan een team verbonden heeft. Doordat de auto's voorzien zijn van batterijen van McLaren, zou je die naam er nog bij kunnen rekenen.

Aa de Formule E doen niet alleen bekende merken mee, getuige de deelname van onder meer Mahindra. (Foto: Mahindra)

'Formule E-ervaring kan bereik en prestaties van straatauto's verbeteren'

Aangezien alle teams met hetzelfde chassis en dezelfde batterij onderweg zijn, zou je de deelname van bovengenoemde merken als een marketingstunt kunnen zien. Toch hebben de fabrikanten wel degelijk technische bewegingsruimte, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Aston Martin bij Red Bull Racing.

"We maken bij de ontwikkeling van de racewagens gebruik van onze jarenlange ervaring met de ontwikkeling en productie van de Nissan Leaf", laat Judith Stolwijk, communications manager bij Nissan Nederland weten.

"De ervaringen die het team opdoet, gebruiken we vervolgens ook weer om nog betere productieauto’s te ontwikkelen."

Dat laatste doen ze ook bij Jaguar, dat vorig jaar met de in Nederland populaire I-Pace zijn eerste elektrische auto lanceerde.

"Als officieel constructieteam in de Formule E ontwerpt Panasonic Jaguar Racing zijn eigen aandrijflijn, waaronder de motor, transmissie, omvormer en achterwielophanging. De ervaring met het ontwikkelen van elektrische aandrijflijnen die efficiënt en licht zijn, kunnen de prestaties en het bereik van toekomstige Jaguar Land Rover elektrische voertuigen verder verbeteren", aldus Aldo van Troost, pr-manager bij Jaguar Land Rover.

De nieuwe Jaguar I-TYPE 4. (Foto: Jaguar Land Rover)

'DS 3 Crossback is reisauto dankzij Formule E'

Ook bij DS, de huidige kampioen bij de constructeurs en coureurs, is een vertaalslag naar straatauto's gemaakt, laat pr-manager Mark Heiligers weten. Dat heeft vooral betrekking op het terugwinnen van remenergie.

"Er zijn twee uit de Formule E afkomstige en door de bestuurder instelbare systemen om energie terug te winnen: 'normal', om de werking van een verbrandingsmotor te simuleren, en 'brake', waarmee de maximale remwerking wordt behaald. Op deze manier kan zo'n 20 tot 25 procent aan extra rijbereik worden geregenereerd wanneer men bijvoorbeeld vooral in de stad rijdt waar veelvuldig op de motor wordt afgeremd."

Ook de toepassing van een warmtepomp kan volgens Heiligers niet los worden gezien van de opgedane ervaring in de Formule E. "Deze efficiënte methode om de accu zelfs in koude omstandigheden op optimale temperatuur te houden, komt uit de Formule E. Bijkomend voordeel is dat je vaker achter elkaar kan snel laden langs de snelwegen. Op die manier kan men echt grote afstanden afleggen."

De DS FE E-tense 19, de raceauto van DS voor aankomend seizoen. (Foto: DS)

Goed podium om elektrische Porsche te promoten'

De factor 'ervaring opdoen' gaat ook op voor een van de twee nieuwkomers dit jaar: Porsche. Het legendarische sportwagen merk was al in veel raceklassen actief, zoals de Formule 1, de rallysport en Le Mans, maar nog nooit in de Formule E.

"Formule E is een zeer aantrekkelijke raceserie. Het is uiterst competitief en wordt gekenmerkt door een grote mate van vrijheid. Het is de ideale setting om de performance, efficiëntie en duurzaamheid van onze auto's te promoten. In 2025 heeft meer dan de helft van alle nieuwe Porsches een stekker. De ervaringen die we opdoen in de Formule E, zijn van enorm belang voor de ontwikkeling van onze elektrische straatauto's zoals de Taycan en de volgende generatie Macan", zegt pr-manager Jasper Koek dan ook.

Het zesde ePrix-seizoen gaat aanstaand weekend in de Saoedische hoofdstad Riyadh van start. De Franse DS-coureur Jean-Éric Vergne is de titelverdediger bij de coureurs, zijn team DS Techeetha de titelverdediger bij de constructeurs. Vorig seizoen leverde negen verschillende ePrix-winnaars op.

Naast de Nederlandse Audi-coureur Robin Frijns verschijnt er dit seizoen nog een landgenoot aan de start: Nyck de Vries. Hij zal actief zijn voor het debuterende Mercedes.

Nyck de Vries verdiende met zijn wereldtitel in de Formule 2 een transfer naar het Formule E-team van Mercedes. (Foto: Getty Images)