VDL Nedcar heeft met het Duitse BMW afgesproken ook na 2022 auto's voor het merk te produceren, schrijft 1Limburg donderdag. Het is een belangrijke afspraak voor de Nederlandse automaker, zegt een woordvoerder tegen het Limburgse medium.

In oktober zag de autoproducent zich nog genoodzaakt zevenhonderd flexbanen te schrappen, omdat deze flexwerkers niet langer nodig zijn. De eerste werknemers zijn begin november uitgestroomd, de rest volgt in de periode tot en met eind 2019.

VDL Nedcar is gevestigd in Born en moet steeds opnieuw deals sluiten met merken. Tot nu toe was het nog onzeker of na 2022 nog steeds voor BMW kon worden geproduceerd. Op dit moment wordt voor het merk alleen de BMW X1 gemaakt, maar mogelijk komen hier nog modellen bij. Daarover laat het bedrijf nog geen details los.

De autoproducent zou hiernaast ook nog in gesprek zijn met andere automerken om ook met deze concerns nieuwe afspraken te maken.