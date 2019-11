Automaker Daimler, het moederbedrijf van onder meer Mercedes-Benz, gaat flink in het personeelsbestand snijden, meldt het bedrijf donderdag. Zo hoopt de automaker 1,65 miljard euro te besparen. De kostenbesparing is volgens Daimler nodig om investeringen in elektrisch en autonoom rijden te bekostigen.

Voornamelijk Mercedes-Benz zal de klappen vangen. Een op de tien Mercedes-werknemers met managementposities moet daar het veld ruimen. Daarnaast wordt er flink gesneden in truck- en bestelwagendivisies, met een totale besparing van zo'n 650 miljoen euro.

De bezuiniging is nodig omdat er in de Europese Unie steeds strengere regels gelden voor de uitstoot van voertuigen. In 2021 moet de CO2-uitstoot van voertuigen 40 procent lager liggen dan het niveau in 2007. In 2030 moet de CO2-uitstoot vervolgens weer 37,5 procent lager liggen dan het niveau van 2021. Hierdoor moet Daimler investeren in auto's die minder uitstoten.

"We moeten uitgebreide maatregelen nemen om zo de uitgaven te bekostigen die nodig zijn om de CO2-doelstellingen te halen", zegt Ola Källenius, bestuursvoorzitter van Daimler. Het snijden in het personeelsbestand is een van die maatregelen, aldus Daimler.

De ontslagen zullen de jaarcijfers voor 2020 en 2021 negatief beïnvloeden, maakt Daimler bekend. De aandelenkoers van Daimler daalde hierdoor met 3 procent op de beurs in Frankfurt.