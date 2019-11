Ferrari heeft met de Roma een nieuwe sportwagen onthuld. Hoewel het model meer dan 600 pk heeft, wordt de auto vermoedelijk niet als pure sportwagen in de markt gezet.

De nieuwe Ferrari Roma wordt aangedreven door dezelfde 3,9-liter V8 motor als in de Ferrari Portofino. In plaats van 600 pk levert de krachtbron in de Roma 620 pk.

Daarmee accelereert de 1,472 kilo zware auto in 3,4 seconden naar 100 kilometer per uur. De 200 kilometer per uur wordt na 9,2 seconden bereikt. De precieze topsnelheid is niet bekend: Ferrari houdt het op "meer dan 320 kilometer per uur".

Het interieur van de Ferrari Roma is minder op circuitgebruik ingesteld dan gebruikelijk. Sierlijke lijnen en fraaie details vormen hier de boventoon, zoals de schijnbaar zwevende middenconsole en het rechtopstaande aanraakscherm voor de klimaatregeling en het infotainment.

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl