McLaren heeft de Elva onthuld, een eerbetoon aan de gelijknamige sportwagen uit de jaren zestig. De open tweezitter is een nieuwe toevoeging aan de zogeheten Ultimate Series van het merk en zal in een beperkte oplage worden gebouwd.

De nieuwe McLaren Elva wordt aangedreven door een 815 pk sterke V8-motor. Daarmee accelereert de auto in minder dan drie seconden naar 100 kilometer per uur, terwijl de 200 kilometer per uur al na 6,7 seconden op de teller staat. Het merk claimt dat de Elva dankzij de grootschalige toepassing van koolstofvezel de lichtste McLaren ooit is. Hoeveel de auto precies weegt is nog niet bekendgemaakt.

Opvallend is het ontbreken van een voorruit. Hoewel er een voorruit tegen meerprijs leverbaar is, zegt McLaren dat de inzittenden zoveel mogelijk uit de wind worden gehouden door wat het merk het Active Air Management System noemt, zonder dat daarbij de sensaties van volledig open rijden verloren gaan.

McLaren zal maximaal 399 exemplaren van de Elva op bestelling bouwen. De Nederlandse prijs is vastgesteld op 1,77 miljoen euro exclusief belastingen. Aangezien de voertuigen volledig naar de wens van de klant worden gemaakt, kan de daadwerkelijke prijs fors oplopen. De eerste exemplaren worden eind 2020 afgeleverd.

