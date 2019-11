Toen de eerste elektrische auto's omstreeks 2010 op de markt kwamen, volgden de elektrische brom- en snorfiets al snel. Maar waar de elektrische auto aan zijn opmars begon, verdwenen de elektrische tweewielers bijna weer net zo snel. Inmiddels lijken de elektrische brom- en snorfiets zich herpakt te hebben.

Dat bleek maandag uit nieuwe verkoopcijfers van RAI Vereniging en BOVAG. Het aandeel van de elektrische brom- en snorfiets staat na de eerste tien maanden van dit jaar op 14,7 procent. Vorig jaar was dat nog 9,1 procent.

"De elektrische scooter piekte jaren geleden kort na introductie, maar door kwaliteitsproblemen nam de populariteit snel af", aldus BOVAG-directeur Peter Niesink. "Nu ook de A-merken zich in dit segment zijn gaan begeven en de accucapaciteit toeneemt, lijken alle obstakels overwonnen. Desondanks zijn het aanbod en de kwaliteit nog steeds erg divers, dus het is raadzaam om gedegen advies in te winnen bij de scooterspeciaalzaak."

Bekend verschijnsel

De elektrische snorfiets is inmiddels een bekend verschijnsel, zeker in de grote steden waar onder meer de groene deelexemplaren van het bedrijf Felyx rondrijden. In Amsterdam zijn dat er ruim honderd, in Den Haag het dubbele en in Rotterdam zelfs meer dan driehonderd.

Sinds deze zomer is de Nederlandse start-up ook actief in Brussel, waar ruim zeshonderd elektrische Felyx-tweewielers rondrijden.

Bij de snorfietsen is het aandeel van volledig elektrische exemplaren in de nieuwverkoop het hoogst: 15,1 procent, wat gelijkstaat aan 4.321 stuks. Voor bromfietsen komt het aandeel in de verkoop uit op 13,9 procent (2.086 exemplaren).

Aandeel elektrische scooters in grote steden Amsterdam: 27,1 procent

Rotterdam: 9,8 procent

Den Haag: 7,9 procent

Utrecht: 12,4 procent

Vanaf 2025 alleen nog maar elektrisch

"De branche neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en is een voorbeeld van hoe in hoog tempo wordt gewerkt aan schonere lucht, een beter klimaat en minder geluidsoverlast. De moderne brom- of snorfiets past daarmee uitstekend in een effectief klimaat- en milieubeleid", zegt RAI-voorzitter Steven van Eijck.

Vanaf 2025 mogen er alleen nog maar elektrische snorfietsen verkocht worden, zo is in het Klimaatakkoord te lezen. De overige scooters moeten eveneens snel schoner worden, zo liet Van Eijck optekenen in een persbericht.

"De komende jaren wordt versneld overgestapt naar schonere benzinebromfietsen en -snorfietsen. Zo geldt voor alle nieuwe scooters sinds 2017 de strenge Euro 4-emissienorm en gaat de sector in 2020 alweer over naar de nog strengere Euro 5-norm."