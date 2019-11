Elektrische brom- en snorfietsen worden steeds populairder, blijkt maandag uit cijfers van de RAI Vereniging en BOVAG. In de eerste tien maanden van dit jaar was 14,7 procent van alle nieuw verkochte scooters elektrisch.

In 2018 lag dit aandeel nog op 9,1 procent. Dit jaar werden tot nu toe in totaal 6.407 elektrische scooters verkocht.

Hiermee elektrificeren scooters ook sneller dan auto's. In de autosector ligt het aandeel elektrische exemplaren van de nieuw verkochte wagens op 9 procent.

Vooral in Amsterdam zijn elektrische scooters populair. Ruim een kwart van alle nieuwe scooters wordt elektrisch aangedreven. Volgens de RAI Vereniging en BOVAG is dit te danken aan de introductie van een milieuzone voor oude benzinescooters in 2017.

In andere grote steden schommelt het aandeel elektrische scooters rond de 10 procent.