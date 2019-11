Rolls-Royce heeft de Black Badge-uitvoering van de Cullinan SUV gepresenteerd. De Black Badge-lijn vertegenwoordigt de extremere creaties van het Britse merk wat aankleding en afwerking betreft.

De Black Badge-behandeling bestond al voor de Ghost, Wraith en Rolls-Royce Dawn, en daar komt de in 2018 gepresenteerde Cullinan nu bij. De Black badge-uitvoering is te herkennen aan de zwarte lak, rode remklauwen en gele flanklijn.

De gele accenten keren ook terug in het interieur, dat zoals gebruikelijk voorzien is van een sterrenhemel in de hemelbekleding. Het dashboard en de deurpanelen zijn voorzien van koolstofvezel met 3D-effect.

De Black Badge-behandeling blijft niet beperkt tot uiterlijk vertoon, aangezien de Cullinan ook extra vermogen krijgt. De V12-motor krijgt er 29 pk bij voor een totaal van 600 pk. Ook werden de vering, gasrespons en versnellingsbak anders afgesteld.

