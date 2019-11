Vierseizoenenbanden zou je op basis van de naam gedurende het hele jaar onder de auto kunnen laten zitten. Maar bieden ze wel voldoende veiligheid? AutoWeek testte 31 banden en zocht het uit.

Uit een vorige week gepubliceerd onderzoek van Bridgestone zou blijken dat 16 procent van de consumenten in Nederland voor een vierseizoenenband kiest. Het bestaan van dergelijke banden is voor een grote groep ook een belangrijke reden om geen echte winterband aan te schaffen.

De vraag blijft echter of je met een vierseizoenenband net zo veilig onderweg bent als met zomer- of winterbanden. Om hierop een antwoord te vinden, zijn veiligheidstests uitgevoerd in verschillende klimaatzones.

Allereerst moesten de 31 anoniem bij bandenhandelaren aangeschafte banden zich bewijzen bij remtests op nat en droog wegdek. Alleen de tien kandidaten die de grootste veiligheidsreserves boden, mochten laten zien wat ze op sneeuw en ijs te bieden hadden.

De prestaties van de vierseizoenenbanden worden afgezet tegen die van zowel zomer- als winterbanden, met de focus op remproeven en bochtensnelheid.

Remweg op droogwegdek vanaf 100 km/u (in meters) Zomerband: 37,9

Maxxis Premitra All Season AP3: 39,5

Bridgestone Weather Control A005: 39,7

Michelin CrossClimate+: 39,9

Cooper Discoverer All Season: 41,2

Hankook Kinergy 4S2: 42

Nexen N’blue 4Season: 42,3

Continental AllSeasonContact: 42,6

Vredestein Quatrac Pro: 42,9

Kumho Solus 4S HA31: 43,8

Goodyear Vector 4Seasons Gen-2: 44,4

Winterband: 44,4

Vierseizoenenband goed in de sneeuw

Bij het remmen op een vastgereden sneeuwlaag gaat de winterband met zijn vele lamellen in het loopoppervlak op kop, al scheelt het niet veel ten opzichte van de best presterende vierseizoenenbanden. De zomerband is echter compleet kansloos bij deze test: met deze banden heeft de testauto een drie keer zo lange remweg.

Remweg in de sneeuw bij 50 km/u (in meters) Winterband: 23,3

Goodyear: 23,6

Continental: 24,2

Hankook: 24,8

Vredestein: 24,9

Michelin: 25,4

Cooper: 25,6

Kumho: 25,6

Nexen: 25,7

Maxxis: 26,3

Bridgestone: 27,1

Zomerband: 69,3

Vierseizoenenbanden remmen niet even goed bij regen

Bij de remtest op nat wegdek zet de zomerband duidelijk de beste prestaties neer. Drie vierseizoenenbanden presteren zelfs slechter dan de winterband: bij de banden van Hankook, Maxxis en Cooper is er nog voldoende ruimte voor verbetering.

Remweg op nat wegdek bij 100 km/u (in meters) Zomerband: 42,4

Bridgestone: 46,3

Vredestein: 46,5

Goodyear: 47,5

Michelin: 48,6

Kumho: 49,5

Continental: 49,9

Nexen: 50,4

Winterband: 50,4

Hankook: 50,8

Maxxis: 51,0

Cooper: 52,6

Rijdynamiek heeft niet te lijden

De banden van Michelin en Vredestein scoren punten met directe stuurreacties en een dynamisch rijgedrag wanneer het droog is. De banden die onderaan de lijst eindigen, zorgen met hun onnauwkeurige reacties op stuurbewegingen echter niet voor rijplezier.

Bochtensnelheid op droog wegdek (in km/u) Zomerband: 86,3

Michelin: 85,7

Vredestein: 85,1

Hankook: 84,6

Bridgestone: 84,4

Continental: 84,4

Maxxis: 84,2

Winterband: 84,0

Nexen: 83,4

Goodyear: 83,3

Kumho: 83,1

Cooper: 82,5

Enkele vierseizoenenbanden beter in de sneeuw dan winterband

Met de vierseizoenenbanden kun je veilig rijden op sneeuw en ijs. De Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 laat zelfs de winterband die we ter referentie hebben getest achter zich. De Bridgestone Weather Control A005 presteert daarentegen matig op dat testonderdeel.

Bochtensnelheid in de sneeuw (in km/u) Goodyear: 56,9

Michelin: 56,7

Winterband: 56.7

Hankook: 56,6

Nexen: 56,1

Continental: 56,0

Vredestein: 55,9

Maxxis: 55,7

Kumho: 55,1

Cooper: 55,0

Bridgestone: 54,8

Zomerband: niet rijdbaar

Bochtengedrag blijft goed op nat wegdek

Met de banden van Vredestein, Continental en Michelin gaat de BMW net zo dynamisch de bocht door als met zomerbanden. Een teleurstellend gripniveau en onnauwkeurig rijgedrag zorgen ervoor dat er met de banden van Cooper weinig ruimte is voor rijplezier.

Bochtensnelheid op nat wegdek (in km/u) Vredestein: 72,6

Zomerband: 71,6

Continental: 71,2

Michelin: 71,0

Goodyear: 70,9

Bridgestone: 70,8

Hankook: 70,6

Winterband: 70,5

Nexen: 70,0

Kumho: 69,3

Maxxis: 68,7

Cooper: 66,2

