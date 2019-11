Tesla zal op 21 november zijn volledig elektrische pick-uptruck presenteren, zo heeft topman Elon Musk donderdag via Twitter laten weten. De pick-uptruck is de bestverkochte carrosserievorm in de Verenigde Staten.

Tesla zal de elektrische pick-uptruck onthullen in Californië. Dat gebeurt in de buurt van de rakettenfabriek van SpaceX, de andere onderneming van Musk.

De truck wordt het vijfde model in het aanbod van Tesla, naast de bekende Model 3, Model S, Model X en Model Y. Het laatstgenoemde model werd eerder dit jaar gepresenteerd en aanstaande zomer moet de productie ervan beginnen.

Gezien de tijd die er bij Tesla doorgaans tussen presentatie en productie zit, is het onwaarschijnlijk dat de elektrische pick-uptruck nog voor 2021 op de weg rijdt. Tegen die tijd is de concurrentie mogelijk al verder. Zo wil de Amerikaanse start-up Rivian al halverwege volgend jaar beginnen met de bouw van zijn elektrische pick-uptruck, de R1T.

Ford werkt aan een elektrische versie van de F-150-pick-uptruck, het populairste voertuig ter wereld in verkoopaantallen. Deze auto verschijnt naar verluidt in 2021 op de markt.