Citroën levert zijn C5 Aircross SUV voortaan ook met plug-inhybrideaandrijflijn. De ë-Comfort-uitvoering, zoals het Franse merk zijn stekkerauto noemt, kan tot 50 kilometer geheel elektrisch rijden.

Zodra de C5 Aircross ë-Comfort niet meer op de acculading door kan, neemt een 180 pk sterke benzinemotor het over. Het systeemvermogen van de auto komt uit op 225 pk.

De plug-inhybride SUV is te herkennen aan de blauwe accenten in de voorbumper en de panelen op de voordeuren. Een blauw lampje in de binnenspiegel laat zien dat de auto volledig elektrisch rijdt. Ook de graphics van het infotainmentsysteem zijn herzien.

De C5 Aircross ë-Comfort deelt zijn techniek met de plug-inhybride versies van de DS7 Crossback, de Opel Grandland-X en de Peugeot 3008 en 508. De Citroën kost minimaal 41.740 euro, waarmee hij iets voordeliger is dan de Peugeot 3008. Vanaf juli 2020 kan de C5 Aircross ë-Comfort geleverd worden.

De C5 Aircross is de eerste van een nog onbekend aantal deels en volledig elektrische auto's die Citroën tot aan 2025 wil lanceren. Uiteindelijk moet er van elk model minimaal een geëlektrificeerde variant komen.

