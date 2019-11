Volvo Cars gaat als eerste autofabrikant blockchaintechnologie gebruiken om de aanvoer van grondstoffen, kobalt voor elektrische auto's in het bijzonder, transparanter te maken. Volvo heeft hierover overeenkomsten met zijn batterijleveranciers gesloten, zo meldt het bedrijf op woensdag.

Op die manier kan mogelijk worden voorkomen dat ergens in de keten grondstoffen verwisseld worden met grondstoffen van onduidelijke herkomst, zo claimt Volvo.

Dat is noodzakelijk, omdat het gros van het kobalt voor lithium-ionaccu's wordt gewonnen in de Democratische Republiek Congo, waar kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden een schaduw over de grondstofdelving werpen.

Volvo wil ethisch verantwoord kunnen werken en blockchaintechnologie kan volgens de fabrikant helpen om de aanvoer van grondstoffen transparanter te maken. Zo hoopt het merk voortaan te kunnen controleren waar het kobalt precies vandaan komt en of de betrokken partijen zich aan de aanvoerrichtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) houden voor grondstoffen uit risicogebieden, waaronder de Democratische Republiek Congo.

Daartoe heeft Volvo overeenkomsten met het Chinese bedrijf Contemporary Amperex Technology (CATL) en LG Chem uit Zuid-Korea gesloten. Oracle en Circulor zullen de technologie uitrollen over de aanvoerlijnen van CATL, terwijl RCS Global en IBM hetzelfde zullen doen bij LG Chem.