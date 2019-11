Aston Martin heeft de eerste foto van het interieur van zijn nieuwe SUV vrijgegeven. Het binnenste van de DBX, die later deze maand onthuld wordt, kenmerkt zich door de toepassing van luxe materialen en bekledingsstoffen.

Op basis van de eerste afbeelding lijkt het erop dat het Britse merk vrijwel uitsluitend leer, hout en alcantara toepast. Ook zien we aluminiumaccenten, zoals de handgrepen, deurgrepen en de bedieningselementen.

Dat alles is niet bepaald goedkoop. In Duitsland is de basisprijs van de nieuwe DBX vastgesteld op 193.500 euro, waarmee het model in het vaarwater van de Bentley Bentayga komt. Hierdoor is het waarschijnlijk dat de Aston Martin in Nederland fors meer dan 200.000 euro zal kosten.

De Aston Martin DBX wordt op 20 november in China onthuld.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl