BMW heeft de CS-uitvoering van de M2 gelanceerd. Met de speciale versie neemt het Duitse merk afscheid van de 2-Serie Coupé, die op termijn uit productie gaat.

Van de BMW M2 bestond al een speciale versie: de 410 pk sterke M2 Competition. De CS-uitvoering doet daar met 450 pk nog een flinke schep vermogen bovenop. De auto accelereert in vier seconden naar 100 kilometer per uur. De versie met handgeschakelde versnellingsbak heeft daar 4,2 seconden voor nodig.

De topsnelheid is ditmaal niet begrensd op 250 kilometer per uur, zoals gebruikelijk is voor Duitse fabrikanten, maar op 280 kilometer per uur. Dit omdat het M Driver's Pack, dat onder meer een hogere topsnelheid omvat, standaard is op de M2 CS.

BMW heeft veel werk gestoken in gewichtsbesparing. Zo monteert het merk wielen die slechts 9 kilo per stuk wegen. Daarnaast zijn de motorkap en het dak uit koolstofvezel vervaardigd. Tevens past BMW met koolstof versterkt plastic toe. De middenconsole in het interieur is daardoor 2,7 kilo lichter.

De nieuwe BMW M2 CS wordt alleen in Misano Blau geleverd en gaat in maart 2020 in productie. De prijs voor de Nederlandse markt is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland betaal je 95.000 euro.

