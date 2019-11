Skoda heeft de nieuwe Octavia gelanceerd. Het model deelt zijn basis met de nieuwe Volkswagen Golf en wordt net als zijn Duitse tegenhanger leverbaar met plug-inhybrideaandrijflijn.

De nieuwe Skoda Octavia meet 4,69 meter in lengte en is daarmee ongeveer 2 centimeter langer dan zijn voorganger. Het Tsjechische merk belooft meer binnenruimte, zowel voor de passagiers als de bagage. De kofferruimte van de hatchback meet 600 liter, terwijl die van de Octavia Combi 640 liter groot is.

Net als de Golf is het dashboard van de Octavia grotendeels digitaal. Het centrale aanraakscherm is standaard, maar is niet altijd even groot. Opvallend is verder het tweespaaksstuurwiel.

Waar Volkswagen voor de Golf heeft gekozen voor een zakelijke uitstraling van het interieur, gaat Skoda door de toepassing van stof en/of leer op bepaalde interieurdelen voor een warmere sfeer. De keuzehendel van de automaat heeft voortaan de vorm van een schakelaar.

Het centrale infotainmentscherm meet maximaal 10 inch. (Foto: Skoda)

Zelfde motorenaanbod als de Golf

Onderhuids leunt de nieuwe Octavia eveneens sterk op de Golf. Zo krijgt Skoda de 204 sterke plug-inhybrideaandrijflijn van de Volkswagen en deelt de Octavia de 110 en 150 pk sterke TSI-benzinemotoren met het Duitse zustermodel. In combinatie met een automaat krijgen deze krachtbronnen ondersteuning van een mildhybridsysteem.

De voorlopig krachtigste benzinemotor is het 190 pk sterke TSI-blok, terwijl een snellere RS-versie later in 2020 volgt. Een 130 pk sterke krachtbron op aardgas behoort eveneens tot de mogelijkheden. Dieselrijders kunnen kiezen voor een verbeterde TDI-motor met een vermogen van 115 tot 200 pk.

Met de keuze voor een plug-inhybride of een Skoda op aardgas lever je tot 150 liter aan bagageruimte in.

