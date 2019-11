Garagebedrijven adverteren met onderhoud aan elektrische auto's. Kan je je eigen elektrische voertuig dan ook bij elk willekeurig bedrijf achterlaten? En zo ja, waar moeten het bedrijf en de monteurs rekening mee houden?

Volledig elektrische auto's hebben minder onderhoud nodig dan een voertuig met een verbrandingsmotor. De lagere onderhoudsbehoefte van een elektrisch voertuig komt niet alleen door het ontbreken van een traditioneel motorblok, maar ook omdat een elektrische aandrijflijn uit minder onderdelen bestaat.

Waar de normale aandrijflijn gemiddeld 1.400 onderdelen bevat, ligt dat volgens een rapport van ING bij een elektrische auto op slechts 200.

'Branche lijkt er klaar voor'

De BOVAG heeft berekend dat een elektrische auto om die reden 50 procent minder onderhoud nodig heeft. Als alleen de aandrijflijn in beschouwing wordt genomen, stijgt dat percentage naar 75 procent.

Toch maken garagebedrijven dus reclame om ook je elektrische auto voor onderhoud langs te brengen. Op die manier kan de rem- en ruitenwisservloeistof gepeild worden of het onderstel en remsysteem aan een inspectie onderworpen worden.

BOVAG ziet ook een stijging in het aantal aanbieders van onderhoudsbeurten voor elektrische auto's. Hoewel er geen harde getallen voorhanden zijn over hoeveel garagebedrijven onderhoud aan elektrische voertuigen kunnen aanbieden, geeft doorgaans drie kwart van de deelnemers aan congressen van de brancheorganisatie aan klaar voor onderhoud aan elektrische auto's te zijn, aldus woordvoerder Paul de Waal.

Een elektrische auto heeft fors minder onderdelen dan een conventioneel voertuig. (Foto: Jaguar)

'Werkzaamheden aan accupakket alleen bij de merkdealer'

In de online advertenties wordt tevens een controle van het accupakket aangeraden. Het probleem is echter dat een universeel garagebedrijf of een bedrijf aangesloten bij een keten niet aan dat onderdeel mag werken.

"Werkzaamheden aan het hoogspanningsgedeelte zoals de batterij en elektromotor mogen alleen uitgevoerd worden door de merkdealer en de speciaal daarvoor opgeleide monteurs", zegt Peter Groes, aftersales manager bij Nissan-dealer Van Mossel VKV. De Waal beaamt dat: "Elk merk schoolt zijn personeel intern."

Toch wordt er ook buiten de merken om ingespeeld op de toekomst. Zo bracht het Vista College in Limburg in oktober naar buiten dat het gaat beginnen met een nieuwe mbo-opleiding tot automonteur die specifiek op het werk aan hybride voertuigen en elektrische auto's met stekker gericht is.

De HAN Hogeschool biedt de tiendaagse cursus elektronica in elektrische en hybride voertuigen aan, terwijl Innovam, de opleider van de mobiliteitsbranche zelf, eveneens een aantal gespecialiseerde trainingen aanbiedt.

Werkzaamheden aan de batterij van de Nissan Leaf moeten bij Nissan uitgevoerd worden. (Foto: Nissan)

'Vooral marketing'

Bedrijven die aan elektrische auto's werken hebben te maken met een NEN-norm, de NEN9140:2018 om precies te zijn, waarin de eisen voor het werken aan zogeheten e-voertuigen beschreven worden.

"De werkzaamheden aan bijvoorbeeld de batterij dient in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte plaats te vinden die volledig afgeschermd is voor ander personeel", legt Groes uit. "Het speciale gereedschap dat gebruikt wordt is zwaar geïsoleerd en de monteur dient ook speciale werkschoenen te dragen bij deze werkzaamheden."

Groes begrijpt daarentegen wel waarom er geadverteerd wordt met onderhoud aan elektrische auto's.

"Onderhoud voor een elektrische auto is eigenlijk nog eenvoudiger dan aan een voertuig met conventionele verbrandingsmotor; de werkzaamheden die bij een onderhoudsbeurt aan een elektrische auto worden uitgevoerd zijn hetzelfde als vroeger, met het verschil dat je motorisch niets hoeft te doen. Het is allemaal heel simpel tot het bij het hoogspanningsgedeelte komt, dus dat garageketens het specifieke onderhoud voor elektrische auto's aanbieden is marketingtechnisch sterk, maar in feite niets nieuws", aldus Groes.

Veel voorschriften rondom werk aan de batterij. (Foto: Otago Polytechnic)

