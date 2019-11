Het overgrote deel van de elektrische auto's in Europa rijden in slechts een handjevol landen, waaronder Nederland. Dat is geen goede zaak, zo waarschuwde de Europese koepelorganisatie voor de Europese auto-industrie ACEA vorige week. Lopen we in Nederland te hard van stapel of zijn we op de goede weg?

Volgens ACEA hebben stekkerauto's, dus plug-inhybrides en volledig elektrische auto's, in Nederland een aandeel van 6,7 procent in de verkoop. In Polen ligt dat percentage op slechts 0,2 procent.

"De onderlinge verschillen in Europa zijn zorgwekkend", zei directeur-generaal Eric-Mark Huitema van ACEA in een persbericht. "In de transitie naar emissievrije mobiliteit moeten we ervoor zorgen dat er geen landen en burgers achterblijven."

Uit de cijfers van de koepelorganisatie blijkt dat stekkerauto's in slechts vier Europese landen - waaronder Nederland - een aandeel van minstens 2,5 procent hebben. Huitema roept de Europese regeringen dan ook op met haalbare en werkbare stimuleringsmaatregelen te komen om elektrische mobiliteit voor iedereen betaalbaar te maken.

Buiten Nederland zijn stekkerauto's nog schaars. (Foto: AutoWeek)

'Van informeren naar adviseren'

De verschillen komen voor Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, niet als een verassing. "Elk deel van de wereld heeft z'n eigen prikkels. In landen als Brazilië en Indonesië wordt ingezet op biobrandstoffen, terwijl China elektrisch rijden heeft verordend. Dat laatste kan in Europa niet zomaar, waardoor hier een wisselend beeld ontstaat. Het ene land geeft een andere invulling aan het klimaatakkoord, het andere land is een grote producent van brandstofauto's en daardoor mogelijk minder geneigd om te gaan, terwijl weer een ander land niet de fiscale prikkels heeft die in Nederland zo goed werken."

Volgens Van Eijck houdt de rest van de wereld de ontwikkelingen in Nederland nauwlettend in de gaten. Toch is het niet zo dat overheid directe adviezen aan andere overheden geeft of dat de RAI Vereniging via ACEA zijn tegenhangers in andere landen raad geeft. "Op dit moment nog niet. Maar dat komt mogelijk nog. We zouden kunnen overwegen niet alleen elkaar te informeren, maar ook overheden te adviseren."

Toyota heeft een elektrische auto voor China, maar nog niet voor de rest van de wereld. (Foto: Toyota)

'Fiscaal gestuurd overheidsbeleid werkt'

In Nederland rijden volgens cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ruim 172.000 stekkerauto's rond, waarvan meer dan 75.000 volledig elektrisch zijn. Mede dankzij het succes van de Tesla Model 3 werd in september de jaarprognose van de RAI Vereniging voor het aantal registraties van nieuwe, volledig elektrische auto's al overschreden.

Met nieuwe bijtellingsregels per 1 januari 2019 in het vooruitzicht (8 procent fiscale bijtelling in plaats van 4 procent over een bedrag van maximaal 45.000 euro in plaats van 50.000 euro), zal er importeurs veel aan gelegen zijn om dit jaar zo veel mogelijk volledig elektrische auto's op kenteken krijgen.

Doen we daarmee niet te zeer ons best? Van Eijck vindt van niet. "Het overheidsbeleid is fiscaal gestuurd en dat werkt simpelweg, aangezien Nederlanders calculerende burgers zijn die geen dief van hun eigen portemonnee willen zijn."

De Tesla Model 3 heeft de verkoop van elektrische auto's flink opgestuwd. (Foto: AutoWeek)

'Wat is de te verkiezen subsidie?'

Wel geeft Van Eijck toe dat er een verschil is tussen fiscaal gestuurd en 'fiscaal gestoord'. "Toen de overheid enige jaren geleden met financiële voordelen kwam voor plug-inhybrides, is er te veel gekeken naar de techniek van de auto en onvoldoende naar het gebruik en gedrag van mensen."

Veel eigenaars van stekkerauto's bleken hun voertuigen niet of nauwelijks op te laden en enkel op de verbrandingsmotor te laten rijden.

Dat betekent overigens niet dat het huidige overheidsbeleid nu helemaal perfect is. Ook de occasionmarkt heeft een rol te spelen in het schoner maken van het wagenpark. Volgens Van Eijck moet daarnaast gekeken worden naar hoe publiek geld optimaal ingezet kan worden om de grootst mogelijke reductie in CO2-uitstoot te realiseren. Kortom, wat is de te verkiezen subsidie?

"Geld kun je maar een keer inzetten. Is het verstandig om mensen te stimuleren een nieuwe elektrische auto te kopen of moeten we het hebben over een subsidie voor mensen die een hun oude, meer vervuilende voertuig willen inruilen voor een jonger - nieuw of tweedehand - model? Dat laatste resulteert in een grotere reductie in CO2-uitstoot vergeleken met leaserijders die van een schone naar nog schonere auto overstappen", aldus Van Eijck.

De plug-inhybride Volvo V60 en Mitsubishi Outlander waren niet aan te slepen in Nederland. (Foto: AutoWeek)

