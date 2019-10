Veilinghuis RM Sotheby's zal volgende maand in Abu Dhabi een zeldzame Jaguar C-X75 veilen. Het is een van de vier speciaal voor de James Bond-film Spectre gebouwde exemplaren. De wagen was te zien in de scène met de achtervolging door de straten van Rome.

De Jaguar C-X75 is in 2015 gebouwd door Williams Advanced Engineering. De laatste die ermee reed, was voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa in 2015. Hij bestuurde de auto tijdens een demonstratie aan de vooravond van de Grand Prix van Mexico, toen hij nog in bij Williams in dienst was.

De C-X75 werd in 2010 op de Autosalon van Parijs voor het eerst getoond, toen nog met een bijzondere aandrijflijn bestaande uit dieselgestookte gasturbines die een accupakket van stroom voorzagen. De wereldwijde economische neergang betekende het einde voor de productieplannen met het model.

De producenten van de Bond-film Spectre boden een helpende hand, waarna samen met Williams vier exemplaren alsnog zijn gebouwd. Vanwege het veeleisende stuntwerk werd gekozen voor een conventionele V8-benzinemotor voor de aandrijving.

Het te veilen exemplaar was de zogeheten podauto, waarbij de stuntcoureur de auto vanaf een constructie op het dak bestuurt zodat de acteur, in dit geval Dave Bautista in de rol van Mr. Hinx, zich kon concentreren op het acteerwerk. Hierdoor is dit exemplaar volgens het veilinghuis tijdens het filmen een beetje ontzien.

Na de filmopnames en de demonstratie in Mexico is de Jaguar teruggegaan naar Williams voor compleet motoronderhoud en een nieuwe koppeling. RM Sotheby's rekent op een bedrag van minimaal 718.000 euro.