De winter staat voor de deur. De kans op gladheid neemt toe en Rijkswaterstaat trekt er weer op uit om te strooien. In veel gevallen betekent dit slecht nieuws voor je auto. Hoe schadelijk is strooizout eigenlijk en hoe kom je er vanaf?

Vorige week werd de eerste officiële vorstdag van de herfst gemeten, iets eerder dan gebruikelijk. Het strooiseizoen van Rijkswaterstaat is dan ook al begonnen, want het agentschap houdt tussen 1 oktober en 1 mei rekening met gladheid. De 200 miljoen kilo zout die Rijkswaterstaat heeft liggen is voor een groot deel gewoon keukenzout, zij het iets minder zuiver. De overige 30 procent bestaat uit calciumchloride pekel.

Zout is effectief tegen gladheid omdat je het vriespunt van water ermee kunt verlagen. De strooimethode die Rijkswaterstaat hanteert, is het zogeheten nat strooien, waarbij het zout vóór het strooien nat wordt gemaakt zodat het beter blijft liggen.

Zout verlaagt niet alleen het vriespunt van water, het versnelt ook roestvorming. Niet zozeer in droge toestand, maar juist in een vochtige omgeving. Juist hierdoor is het nat gestrooide zout extra schadelijk voor de carrosserie of de velgen van een auto.

Dat geldt met name voor oudere voertuigen. Vandaar dat klassieke auto's tijdens de donkere maanden vaak in de winterstalling staan, om pas in het voorjaar weer de weg op te gaan. Strooizout is voor moderne voertuigen wellicht iets minder schadelijk, maar ze hebben er wel degelijk onder te lijden. Zo kan strooizout ook de werking van sensoren beïnvloeden, mogelijk met onterechte waarschuwingssignalen van de auto als gevolg.

De zoutloods van Rijkswaterstaat in Breda. (Foto: Rijkswaterstaat)

Niet direct met een spons aan de slag

Het simpele devies luidt om zout en pekel zo snel mogelijk af te spuiten, zegt ook Gerard van de Reep, technisch voorlichter bij autolakfabrikant AkzoNobel. De wasstraat heeft in dit geval de voorkeur, omdat je er dan zeker van bent dat er geen delen worden overgeslagen.

Als je de auto volledig wil gaan wassen na een rit over een bestrooide weg, is afspoelen zelfs een noodzakelijke voorbehandeling, vooral als de carrosserie geen metallic laklaag heeft. Deze auto's worden weliswaar afgewerkt met een blanke laklaag, maar die is door het ontbreken van metaaldeeltjes niet zo hard als metallic lak. Bovendien is de laatste in feite een zogeheten topcoat, een extra bescherming bovenop de kleurlagen.

Het is overigens niet zo dat je per definitie lakbeschadiging krijgt zonder voorbehandeling. Met zout- en zandresten schuur je niet zomaar door de verschillende lagen heen, zegt Van de Reep. De lak wordt er echter niet mooier op.

Metallic lak is te herkennen aan de metaaldeeltjes. (Foto: Mercedes-Benz)

Ook lichtmetalen wielen hebben last van zout

Lichtmetalen velgen lopen 's winters dezelfde risico's als autolak: zand en zout kunnen op plekken waar de velg kleine beschadigingen heeft tussen de beschermende laag en het basismateriaal terechtkomen, waarmee plekjes op de velgen groter worden.

In de basis kun je de wielen prima wassen in de wintermaanden, meldt Bart Kusters van KSC Import uit Venlo. Maar bij het schoonhouden geldt het devies dat onderhoudsvoorzorgsmaatregelen, net als bij het wassen van de lak, van belang zijn. Zorg dat de velg voor behandeling volledig zand- en zoutvrij is.

Volgens KSC, dat velgen van onder meer JE Design en Oettinger importeert, is de kwaliteit van het wiel doorslaggevend in hoe het winterse omstandigheden doorstaat. Niet alle velgen krijgen vanuit de fabriek dezelfde laklaag mee. Duurdere wielen hebben een dikkere laag, waardoor deze exemplaren niet alleen kleurvaster zijn maar ook betere vuilafstotende eigenschappen hebben.

In de winter ben je beter af met kwaliteitswielen. (Foto: BMW)

