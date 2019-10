Automakers Fiat Chrysler en PSA, het moederbedrijf van Peugeot, gaan samen. De directies van beide bedrijven werden het eens over een fusie. Hiermee ontstaat de op drie na grootste automaker ter wereld.

John Elkann, de huidige voorzitter van Fiat Chrysler, wordt de directeur van het gefuseerde bedrijf. Het hoofdkantoor van het concern wordt in Nederland gevestigd.

PSA is het moederbedrijf van autofabrikanten als Peugeot, Opel en Citroën. Fiat Chrysler heeft naast de twee naamgevende merken onder meer ook Alfa Romeo, Maserati, Jeep en RAM onder zich. Een fusie met Fiat Chrysler levert een autoconcern met een waarde van 50 miljard dollar (45 miljard euro) op.

De fusie levert het nieuwe concern meer mogelijkheden op om te investeren in nieuwe en schonere manieren van aandrijving. Vooral Fiat Chryser loopt niet voorop in hybride techniek en elektrisch rijden. Het is nog onduidelijk of en hoeveel banen er op de tocht staan. Beide concernen hebben geen fabrieken in Nederland.

Voor PSA is een fusie een manier om terug te keren op de Amerikaanse markt. In 2016 zei PSA-topman Carlos Tavares in 2026 weer in de VS auto's te willen verkopen. Door de fusie zou het Franse concern via het Amerikaanse dealernetwerk van FCA toegang krijgen tot de automarkt in de Verenigde Staten. Chrysler, Jeep en RAM zijn Amerikaanse merken.

Fiat Chrysler sprak eerder met Renault

Het is de tweede fusiepoging van FCA in een jaar tijd. Eerder dit jaar sprak Fiat Chrysler al met Renault over een samensmelting, maar deze onderhandelingen liepen stuk vanwege "politieke omstandigheden".

Een bron bij de Franse autofabrikant zei destijds dat FCA zich terugtrok nadat duidelijk was geworden dat het bestuur van Renault de beslissing over de deal wilde uitstellen.

Toyota is momenteel de grootste automaker ter wereld, gevolgd door de Volkswagen Groep en de Hyundai groep.