De Tesla Model 3 heeft van de taxi- en limousinecommissie van New York goedkeuring gekregen om ingezet te worden als taxi. Een woordvoerder van de commissie heeft dat bevestigd in gesprek met de Amerikaanse website Carscoops.

De Tesla Model 3 is de eerste volledig elektrische auto die groen licht van de commissie heeft gekregen en daardoor als taxi de straat op kan.

In New York zijn ongeveer veertienduizend in het karakteristieke geel gespoten taxi's actief. Tot op heden waren de milieuvriendelijke modellen vooral hybride auto's, waaronder de Toyota Camry, Chrysler Pacifica en Chevrolet Malibu.

In Nederland worden modellen van Tesla al ruim vijf jaar ingezet als taxi, veelal in omgeving van luchthaven Schiphol