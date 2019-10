Sportwagenfabrikant Lamborghini laat volgende maand binnenshuis ontwikkelde koolstofvezels testen in het internationale ruimtestation ISS. Daarmee heeft het Italiaanse merk een primeur.

Ergens in november zullen de koolstofvezels naar het ISS gebracht worden.

In totaal zullen vijf verschillende soorten worden blootgesteld aan de extreme omstandigheden in de ruimte, om zo te beoordelen welke koolstofvezels in de nabije toekomst gebruikt kunnen worden in de sportwagens van Lamborghini.

Het materiaal zal onder andere worden blootgesteld aan temperaturen van tussen -40 en 200 graden Celsius en ultraviolette straling en gammastraling.

Daarnaast zal worden gekeken of er medische toepassingen zijn en of het composietmateriaal geschikt is voor prothetische constructies en implantaten.