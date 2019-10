De Italiaans-Amerikaanse autobouwer Fiat Chrysler (FCA) voert met PSA gesprekken over een fusie, bevestigen beide bedrijven woensdag. PSA is het moederbedrijf van autofabrikanten als Peugeot, Opel en Citroën. Als het tot een fusie komt, ontstaat een gigantische speler met een waarde van zo'n 50 miljard dollar (44,96 miljard euro).

"Na recente berichten over een mogelijke fusie tussen PSA en Fiat Chrysler bevestigt PSA dat er gesprekken lopen, die zijn gericht op het creëren van een van de voornaamste autobedrijven van de wereld", schrijft de Franse autogroep.

FCA en PSA werken overigens al jaren samen op het gebied van bestelbussen. Als de fusie doorgaat, dan worden bekende automerken als Alfa Romeo, Citroën, Jeep, Opel, Maserati, Dodge, Peugeot en Vauxhall bij één bedrijf ondergebracht.

Voor PSA zou de fusie een manier zijn om terug te keren op de Amerikaanse markt. In 2016 zei PSA-topman Carlos Tavares in 2026 weer in de VS auto's te willen verkopen. Door de fusie zou het Franse concern via het Amerikaanse dealernetwerk van FCA toegang krijgen tot de automarkt in de Verenigde Staten.

Het is de tweede fusiepoging van FCA in een jaar tijd. Eerder dit jaar sprak Fiat Chrysler al met Renault over een samensmelting, maar deze onderhandelingen liepen stuk vanwege "politieke omstandigheden". Een bron bij de Franse autofabrikant zei destijds dat FCA zich terugtrok nadat duidelijk was geworden dat het bestuur van Renault de beslissing over de deal wilde uitstellen.