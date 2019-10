Op de Tokyo Motor Show is de nieuwe Honda Jazz onthuld. Het model is straks in Nederland alleen nog maar verkrijgbaar als hybride.

Honda noemt de hybrideaandrijflijn e:HEV. Specificaties van deze uitvoering zijn nog niet bekend gemaakt. Het Japanse merk heeft de nieuwe Jazz, die elders in de wereld Fit heet, een wat vlotter uiterlijk gegeven in vergelijking met het voorgaande model.

Ook het interieur van de Jazz is helemaal nieuw. Honda levert het model, al dan niet tegen meerprijs, met een digitaal instrumentarium en een centraal geplaatst scherm voor het infotainmentsysteem.

Wat blijft is het praktisch gebruiksgemak van de Jazz. De achterbank die omhoog kan klappen, door Honda 'magic seats' genoemd, keert bij het nieuwe model terug.

Wanneer de nieuwe Honda Jazz in Nederland op de markt komt, is nog niet bekend.

