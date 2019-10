Het aanbod van winterbanden is gigantisch en onoverzichtelijker dan ooit. Moet je voor een premiumband gaan of voldoet een lowbudgetband ook? Welke banden komen hun beloftes na? AutoWeek zocht het uit.

Het lijkt een luxe om veel keuze te hebben, maar het kan er ook voor zorgen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Ons anonieme inkooprondje op het internet en bij dealers levert zomaar meer dan vijftig verschillende banden op.

De bandenmaat 225/45 R17, een hardloper die geschikt is voor compacte auto's en middenklassers, wordt door elke fabrikant geleverd in minimaal één uitvoering. Daarvoor betaal je heel uiteenlopende prijzen – van 160 tot meer dan 500 euro per set. Deze banden worden namelijk geleverd door premiumfabrikanten, B-merken die zich in het middelste prijssegment begeven en lowbudgetfabrikanten met onbekende namen.

Onze eerste veiligheidscheck, de remtest op nat wegdek, maakt duidelijk dat er bij de lowbudgetbanden op de verkeerde manier geld is bespaard – namelijk ten koste van de veiligheid

De banden in het middelste prijssegment presteren beter, ook bij onze tweede selectietest: remmen op sneeuw. Bij deze proef laten ook de banden van de B- en C-merken over het algemeen een goede indruk achter. De grootste veiligheidsreserves bieden de banden van de dure premiummerken, ze eindigen in het bovenste gedeelte van de tabel.

Ook goedkopere banden maken een goede indruk. (Foto: AutoWeek)

Remweg winterbanden in nat weer erg goed

Allereerst hebben we met de 53 banden een veiligheidstest uitgevoerd: in een eerste stap moeten alle banden zich kwalificeren bij een remtest op nat wegdek – banden die ondermaats presteren, staan gelijk buitenspel. Alleen de dertig banden die het best presteren, nemen zodoende deel aan de tests op sneeuw. Voor de finale kwalificeren zich uiteindelijk de twintig winterbanden met in totaal de kortste remwegen.

Bij de remtest op vastgereden sneeuw presteren alle kandidaten netjes, met de zomerband komt de testauto liefst 63 meter later tot stilstand. De zachte rubbermix en de vele kleine inkepingen in het loopvlak (lamellen) in de profielblokken van een winterband staan betere vertragingswaarden bij droog weer op normale ondergrond in de weg.

Remweg in de sneeuw bij 50 km/u (in meters) Kleber Krisalp HP 3: 24,0

Debica Debica Frigo HP2: 24,1

Sava Sava Eskimo HP2: 24,1

BF Goodrich g-Force Winter: 24,2

Dunlop Winter Sport 5: 24,3

Fulda Kristall Control HP2: 24,3

Goodyear UltraGrip Performance +: 24,3

Semperit Speed-Grip 3: 24,3

Continental WinterContact TS 860: 24,5

Bridgestone Blizzak LM 005: 24,6

Nokian WR Snowproof: 24,6

Uniroyal MS Plus 77: 24,6

Michelin Alpin 6: 24,7

Nexen Winguard Sport 2: 24,7

Kumho WinterCraft WP71: 24,8

Hankook Winter i*cept RS²: 24,9

Apollo Aspire XP Winter: 25,1

Vredestein Wintrac Pro: 25,2

Yokohama BluEarth-Winter (V905): 26,0

Pirelli Winter Sottozero 3 i: 26,4

Zomerband: 89,1

In de sneeuw heeft een zomerband een 63 meter langere remweg. (Foto: AutoWeek)

Slalom

Een goede zijwaartse grip zorgt voor een veilig rijgevoel. De sneeuwkoningen van Hankook, Kleber en Semperit zijn op sneeuw onverslaanbaar. Ook met de banden van Yokohama, Fulda en Pirelli kun je veilig rijden op sneeuw en ijs.

Behaalde slalomsnelheid (in km/u) Hankook: 78,4

Kleber: 78,4

Semperit: 78,3

Debica: 77,8

BF Goodrich: 77,6

Sava: 77,4

Continental: 77,3

Goodyear: 77,3

Nokian: 77,3

Dunlop: 77,0

Nexen: 77,0

Uniroyal: 77,0

Michelin: 76,9

Apollo: 76,6

Vredestein: 76,5

Bridgestone: 76,4

Kumho: 76,3

Yokohama: 75,6

Fulda: 75,3

Pirelli: 75,3

Met een groot aantal merken kun je veilig in de sneeuw rijden. (Foto: AutoWeek)

Aquaplaning en remweg bij nat weer

De grootste veiligheidsreserves bieden de banden van BF Goodrich, Continental, Kleber en Goodyear. Met de banden van Yokohama en Nokian treedt daarentegen bij een lagere snelheid aquaplaning op.

Onder natte omstandigheden is de remweg met winterbanden inmiddels vergelijkbaar met die van zomerbanden. De testauto met de nieuwe Bridgestone Blizzak LM 005 stond zelfs nog eerder stil dan met de zomerbanden.

Verlies van wegcontact (bij km/u) BF Goodrich: 78,0

Continental: 76,7

Kleber: 75,8

Zomerband: 75,2

Goodyear: 74,6

Bridgestone: 74,2

Apollo: 73,4

Dunlop: 73,3

Kumho: 72,2

Michelin: 71,7

Fulda: 71,7

Uniroyal: 70,3

Hankook: 70,1

Vredestein: 69,3

Debica: 68,4

Nexen: 68,4

Pirelli: 68,1

Semperit: 66,8

Sava: 66,6

Nokian: 65,5

Yokohama: 62,8

Remweg op nat wegdek bij 80 km/u (in meters) Bridgestone: 29,2

Zomerband: 30,4

Michelin: 30,4

Goodyear: 30,6

Vredestein: 30,8

Apollo: 31,2

Pirelli: 31,3

Continental: 31,5

Kumho: 31,5

Semperit: 31,6

BF Goodrich: 32,0

Hankook: 32,0

Kleber: 32,2

Nokian: 32,2

Yokohama: 32,5

Uniroyal: 32,8

Dunlop: 32,9

Nexen: 33,0

Fulda: 33,5

Sava: 33,6

Debica: 34,2

Winterbanden hebben bij nat weer een vergelijkbare remweg als een zomerband. (Foto: AutoWeek)

Conclusie

Vijf banden behalen uiteindelijk het testoordeel 'voorbeeldig'. Naast het rubber van de grote fabrikanten Continental, Goodyear, Michelin, Bridgestone en Vredestein is dit de Apollo Aspire XP-band. Deze band wordt vierde, achter Michelin, Goodyear en testwinnaar Continental. De Aspire XP-winterband krijgt samen met de Michelin-band bovendien de beste eco-score.

