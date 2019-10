Volkswagen heeft de nieuwe Golf onthuld. Het model is de eerste in Europa met zogeheten Car2X-technologie, waarmee de Golf niet alleen met andere auto's maar ook met slimme infrastructuur kan communiceren. De Golf is ook leverbaar met mild-hybridetechniek en plug-inhybrideaandrijving.

Het nieuwe model is traditiegetrouw direct als Golf herkenbaar. Toch is de carrosserie helemaal opnieuw getekend. De lage neus met z'n opvallende, aan de bovenzijde afgeplatte koplampen vormt de meest in het oog springende vernieuwing. Die koplampen zijn standaard voorzien van ledtechniek, terwijl slimme en dynamische matrixexemplaren tegen meerprijs leverbaar zijn.

Met een lengte van 4,28 meter, een breedte van 1,78 meter en een hoogte van 1,45 meter is de nieuwe Golf vanbuiten en vanbinnen nauwelijks groter dan zijn voorganger.

Zo herkenbaar als het uiterlijk, zo anders is het interieur van de nieuwe Golf. Standaard krijgt de auto een digitaal instrumentarium van 10,25 inch en een centraal geplaatst scherm van 8,25 inch mee. Wie een van de optionele systemen van 10 inch bestelt, krijgt wat Volkswagen de Innovision Cockpit noemt. Dat betekent dat de schermen optisch worden samengesmolten, wat voor een hightechuitstraling moet zorgen.

Het aantal knoppen is tot een minimum beperkt. (Foto: Volkswagen)

Nieuwe technologie aan boord

De nieuwe Golf is standaard voorzien van een groot aantal rijhulp- en veiligheidssystemen. Deze IQ.DRIVE-systemen omvatten onder meer een rijstrookassistent en een noodremsyteem.

De zogeheten Car2X-technologie is nieuw en stelt de Golf in staat niet alleen met de auto's in de directe omgeving, maar ook met eventuele slimme infrastructuur te communiceren. Zo kan er gewaarschuwd worden voor mogelijke ongevallen op de route. Adaptieve Cruise Control is niet standaard, maar werkt indien aanwezig ook samen met Car2X om snelheidswisselingen, bochten en rotondes tijdig te zien aankomen.

Met de zogeheten We Upgrade-mogelijkheid kunnen eigenaren achteraf, net als bij Tesla, opties activeren, zoals adaptieve cruisecontrol en dynamisch licht. Tevens kunnen zitposities en instellingen in de cloud opgeslagen worden. Op termijn kan ook de smartphone dienstdoen als sleutel.

Het instrumentarium is voortaan digitaal. (Foto: Volkswagen)

Meeste uitvoeringen vanaf december te bestellen

De Golf wordt leverbaar met benzine- en dieselmotoren. De diesel is compleet nieuw ontworpen en levert afhankelijk van de uitvoering 115 of 150 pk. De bezinemotoren zijn een driecilinder van 1,0 liter en een viercilinder van 1,5 liter. De driecilindermotor is er met 90 en 110 pk, de viercilinder met 130 en 150 pk. De versies met meer dan 100 pk zijn leverbaar in combinatie met mild-hybridetechniek en heten in dat geval eTSI.

De plug-inhybride Golf GTE keert terug, maar is er ditmaal in twee verschillende versies. De Golf eHybrid, zoals het model voortaan heet, heeft in de basisuitvoering 204 pk en een accupakket van 13 kWh (dat was 8,7 kWh). De aandrijflijn van de krachtigere eHybrid levert 245 pk. Die versie krijgt het uiterlijk van een Golf GTI.

De meeste uitvoeringen van de nieuwe Volkswagen Golf zijn vanaf december te bestellen, waarna de auto in maart in de Nederlandse showrooms en op de weg verschijnt.

Prijzen van de nieuwe Golf worden later dit jaar bekendgemaakt. (Foto: Volkswagen)

