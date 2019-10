Elektrisch rijden zit in de lift. Dat betekent dat veel mensen deze winter voor het eerst te maken krijgen met de invloed van de lagere buitentemperatuur op het rijbereik van hun nieuwe elektrische auto. Waar moet je rekening mee houden en hoe kun je het effect van kou beperken?

De verkoopprognose voor elektrische auto's in 2019 is met nog drie maanden te gaan al gebroken. Er was rekening gehouden met 28.000 nieuwe exemplaren, maar de teller stond aan het einde van september al op ruim 1.000 auto's meer.

De geplande verhoging van de fiscale bijtelling per 1 januari zal het aantal registraties vermoedelijk nog flink doen stijgen in december. Het is niet ondenkbaar dat het aandeel van elektrische auto's in de nieuwverkoop rond de 10 procent zal uitkomen.

De elektrische auto's van nu kunnen volgens de fabrikanten imposante afstanden afleggen. Een actieradius van 300 kilometer of meer is lang niet meer voorbehouden aan kostbare Tesla-modellen. De afstand die je in de praktijk haalt, is echter van meer zaken afhankelijk dan alleen de rijstijl.

Voor het merendeel van de nieuwe eigenaren is dit vermoedelijk een onbekend fenomeen. Dit heeft een aantal fabrikanten ertoe gebracht beter op de voorlichting te letten en bijvoorbeeld een online actieradiuscalculator te ontwikkelen, waaronder Audi en Jaguar.

"Wij hebben al meerdere heldere communicaties gedaan over de range, effecten op de range door de elementen en hoe daarmee om te gaan. Ook hebben we begin dit jaar meerdere informatiesessies georganiseerd voor klanten waarin dit soort zaken besproken werden en tips werden gedeeld", zegt Aldo van Troost, pr-manager Jaguar Land Rover.

Jaguar organiseert informatiesessies voor zijn klanten. (Foto: Jaguar)

Wielmaat van invloed op actieradius

Bij elektrische auto's maakt het uit waar je rijdt. Vol in de wind op de snelweg daalt je actieradius sneller dan in de beschutte stad waar je langzaam rijdt en energie kunt terugwinnen bij het veelvuldig afremmen voor verkeerslichten.

Daarnaast maakt de wielmaat bij elektrische auto's nogal een verschil. Volgens de actieradiuscalculator van Jaguar komt een I-Pace bij een combinatie van snelwegkilometers en stadsverkeer op wielen van 18 inch ruim 40 kilometer verder dan een exemplaar met wielen van 22 inch.

Tot slot is er dus het weer. Bij een buitentemperatuur van 20 graden haalt een Audi e-tron op wielen van 19 inch met de klimaatregeling op de automatische stand een rijbereik van 293 kilometer op de snelweg. Bij een temperatuur van 0 graden haalt diezelfde auto volgens de online tool nog maar 258 kilometer, ver verwijderd van de 411 kilometer die onder ideale omstandigheden te halen zou zijn.

Kortom, eigenaren van elektrische auto's die in de zomer nog makkelijk 350 kilometer ver kwamen, zullen tijdens de wintersport rekening moeten houden met een heel ander scenario.

Om die reden wijst Audi zijn e-tron-rijders niet alleen actief op het bestaan van deze tool, maar krijgen nieuwe klanten gratis een gebruikstraining bij aanschaf, zo laat pr-manager Ard van den Eijnde desgevraagd weten.

Fraaie en grote wielen zijn van invloed op het rijbereik van een elektrische auto. (Foto: Audi)

Verwarmen van het interieur kost veel energie

Bij koud weer kost elke inspanning meer energie, dat geldt ook voor auto's. De luchtweerstand is hoger, evenals de frictie in en tussen de bewegende delen, zoals lagers en de versnellingsbak. Hoewel elektrische auto's een fractie van het aantal onderdelen van een conventionele auto hebben, speelt er bij elektrische voertuigen nog een andere kwestie.

"Bij elektrische auto's kost met name de verwarming van het interieur veel energie, want er is geen restwarmte van een verbrandingsmotor voorhanden. De stoelverwarming inschakelen is, zeker in de winter, een efficiënte manier om het warm te krijgen. Hierdoor kan de interieurverwarming enkele graden lager worden ingesteld, wat zich gelijk vertaalt in een grotere reikwijdte", legt pr-manager bij BMW Nederland Andrew Mason uit.

Ook raadt Mason aan gebruik te maken van de functie die het mogelijk maakt het interieur alvast voor te verwarmen als de auto nog aan de laadpaal staat, wat bij meer merken dan alleen BMW kan. Ook doen klanten er goed aan een warmtepomp aan te vinken bij het bestellen.

"Via de BMW Connected-app kan de gebruiker zijn of haar BMW i3 op afstand instellen om te 'klimatiseren' waarbij het interieur naar 21 graden en de batterij naar 20 graden worden voorverwarmd terwijl de auto aan de laadpaal is verbonden", aldus Mason. "Deze energie hoeft dan niet uit de hoogspanningsbatterij te komen, wat weer resulteert in meer kilometers. Een warmtepomp is zeer efficiënt in het onttrekken van de warmte rondom de auto en verbruikt zodoende tot 50 procent minder elektriciteit dan een conventioneel elektrisch verwarmingssysteem."

Je doet er verstandig aan het interieur van de BMW i3 voor te verwarmen. (Foto: BMW)