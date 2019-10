Een jonge automobilist met geen of weinig schadevrije jaren is na autoschade gemiddeld bijna twee keer zoveel kwijt aan premies. Daarbij is het voor een jonge bestuurder met schade vaak moeilijker om van autoverzekeraar over te stappen, schrijft vergelijkingssite Geld.nl maandag.

De gemiddelde premie voor een achttienjarige bestuurder stijgt bij schade naar 265 euro, terwijl de premie zonder schade op 138 euro ligt, aldus het onderzoek. Dit komt volgens Geld.nl omdat je bij schade vijf schadevrije jaren terugvalt, waardoor jonge bestuurders vaak vroeg in de negatieve cijfers belanden. Hierdoor komen ze dus met een hogere premie te zitten.

En dat is oneerlijk, schrijft Geld.nl. "Jonge bestuurders betalen al fors meer premie, omdat ze nu eenmaal een groter risico vormen. Maar als je dan de pech hebt dat je een keer schade rijdt, is het dus extra oneerlijk als die dure premie ook nog eens verdubbeld wordt", schrijft Amanda Bulthuis van Geld.nl. "De bedoeling van verzekeren is dat alle verzekerden samen de schadelast dragen, maar op deze manier komt de rekening wel heel erg bij de beginnende bestuurder te liggen."

Door de negatieve schadevrije jaren is het voor jonge bestuurders praktisch onmogelijk om over te stappen van autoverzekeraar. Van de zestien autoverzekeringen die Geld.nl onderzocht, zijn er maar vier die een jonge bestuurder met negatieve schadevrije jaren niet direct afwijzen.