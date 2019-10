Later deze week presenteert Volkswagen de achtste generatie van de Golf. Het nieuwe model heeft voor het eerst concurrentie uit eigen huis in de vorm van de volledig elektrische Volkswagen ID.3. Een nieuwe Golf lijkt altijd een succes te worden. Geldt dat ook voor het nieuwe model?

Op basis van schetsen en spionagefoto's zal de nieuwe Golf, zoals gebruikelijk, niet wezenlijk anders zijn dan het huidige model. Aan de voorzijde en met name aan de binnenkant zijn de verschillen er wel degelijk.

Zo worden de koplampen en bumper een stuk opvallender. Het dashboard wordt, al dan niet afhankelijk van de gekozen uitvoering, grotendeels digitaal. Hierdoor kan het aantal knoppen tot een minimum worden beperkt.

Het behoudende uiterlijk is sinds jaar en dag de basis van het succes van de Golf. De vormgeving strijkt weinig mensen tegen de haren in en is lang houdbaar. Belangrijker nog, een Golf is direct als zodanig te herkennen. Er zijn maar weinig modellen die dat ook hebben, behoudens retroauto's als de Fiat 500.

Het binnenste van de nieuwe Golf wordt grotendeels digitaal. (Afbeelding: Volkswagen)

Golf niet langer het troetelkind

De Golf is de kurk waar Volkswagen op drijft. Het merk is synoniem met het model, net zoals de 3 Serie dat is bij BMW en de E-Klasse dat is bij Mercedes-Benz. Sinds 1974 zijn er ongeveer 35 miljoen exemplaren van de Golf verkocht.

"De Golf was vanaf het eerste moment al een hit. Hij spreekt een enorme doelgroep aan; jong, oud en van ingetogen tot sportief, er is een Golf voor iedereen. Het is niet voor niets het model waarvan er in Nederland veruit het meest rondrijden, meer dan 280.000 stuks", zegt pr-manager van Volkswagen Luuk Hoogezand.

Toch lijkt de model niet langer het troetelkind binnen het Volkswagen-concern. Die rol is op het eerste gezicht weggelegd voor de elektrische ID. 3. Sinds het dieselschandaal in 2015 in alle hevigheid losbarstte, is bij Volkswagen binnen de kortste keren het roer omgegaan. Zoals de reclame online, op televisie en in print al duidelijk maken, draait het bij het Duitse merk ogenschijnlijk nog maar om een ding: elektrisch rijden.

De Internationale Autotentoonstelling van Frankfurt afgelopen september, die normaal gesproken de uitgelezen mogelijkheid biedt om een nieuw model te presenteren, stond dan ook in het teken van de onthulling van de ID. 3, niet van die van de Golf. Dat model moest in de coulissen wachten.

Het verhaal van de Golf is er een van evolutie. (Afbeelding: Volkswagen)

'Golf zal succes moeten delen in Nederland'

Volkswagen heeft in zoveel woorden gezegd dat de ID.3 het stokje van de Golf over moet nemen zoals de Golf dat van de Kever over nam. Het elektrische model moet kortom dezelfde reputatie als de Golf verwerven.

Het grote verschil is dat de Golf en ID. 3 min of meer gelijktijdig leverbaar zijn, wat de vraag oproept of het succes van de een ten koste zal gaan van de ander.

"Het is duidelijk dat de nieuwe Golf z'n succes zal moeten delen met de ID.3. En dat zal op de Nederlandse markt zeker zo zijn, zolang elektrisch rijden voor de zakelijke rijder voordelen heeft. Internationaal gezien zal het zo'n vaart niet lopen, omdat de meeste Europese landen nog niet zo ingericht zijn op elektrische auto's als Nederland", zegt Damiaan Hage, hoofdredacteur van AutoWeek.

De elektrische ID.3 zal mogelijk verkoop van de Golf afsnoepen. (Foto: Volkswagen)

'Golf is goede tussenoplossing'

Bij importeur Pon gaan ze er vooralsnog niet vanuit dat iets het succes van de nieuwe Golf in de weg zal staan. "De Golf is voor ons nog steeds een ontzettend belangrijk model. In het eerste half jaar van 2019 stond het model nog in de top vijf meest verkochte nieuwe auto's in Nederland", zegt Hoogezand.

"De huidige Golf is nog steeds zeer populair, en doorgaans geeft een nieuwe generatie een boost aan de belangstelling. Daarnaast is de Golf altijd de auto geweest die innovaties vanuit de hogere segmenten bereikbaar maakt. Dat zal bij het nieuwe model niet anders zijn, met onder andere semiautonoom rijden."

Daarnaast is de nieuwe Golf wat Hoogezand betreft een goede tussenoplossing voor hen die nog niet volledig elektrisch willen rijden. "De Golf 8 slaat een brug tussen de conventionele verbrandingsmotoren en volledig elektrisch rijden. Dus voor wie volledig elektrisch rijden nog een stap te ver is, is er de plug-inhybride GTE-versie. Daarnaast zullen vrijwel alle uitvoeringen met automaat uitgerust zijn met mild-hybridtechniek. Hiermee wordt onder meer remenergie gebruikt om brandstof te besparen bij het accelereren."

Presentatie aanstaande donderdag

De nieuwe Volkswagen Golf wordt aanstaande donderdag gepresenteerd. Het nieuwe model wordt leverbaar met benzine- en dieselmotoren, al dan niet in combinatie met mild-hybridtechniek. Daarnaast keert zoals gezegd de plug-inhybride GTE-uitvoering terug in het aanbod.

Tevens zal de nieuwe Golf voorzien zijn van een keur aan veiligheids- en rijhulpsystemen. Naar verwachting behoren een rijstrookassistent en noodremsysteem tot de standaard uitrusting.

Kijk ook op AutoWeek.nl