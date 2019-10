Het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie heeft Tesla donderdag aan een lijst van goedgekeurde autofabrikanten toegevoegd. Dit betekent dat de automaker nu in China mag gaan produceren.

Tesla is al bezig een fabriek ter waarde van 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) te bouwen in Sjanghai, wat de eerste overzeese autofabriek van het merk zou zijn. Eerder werd al het plan van Tesla onthuld om in oktober met de productie in deze fabriek te beginnen.

Tesla wil in China dit jaar nog een productie van ruim duizend Model 3-wagens halen, maar het is de vraag of dat haalbaar is. Er is onder meer onzekerheid over orders, werknemers en leveranciers.

Wel krijgt de automaker extra steun van de Chinese overheid. De autoriteiten hebben hulp aangeboden bij het afbouwen van de fabriek en Tesla-modellen werden eind augustus uitgesloten van een autoaankoopbelasting van 10 procent.

Dat China de fabriek groen licht geeft, is exemplarisch voor het beleid van Peking om de automarkt langzaam voor buitenlandse bedrijven open te stellen. De Tesla-fabriek wordt de eerste autofabriek in China die volledig in handen is van een buitenlands bedrijf.