Volkswagen stelt de beslissing over de bouw van een fabriek ter waarde van 1,3 miljard euro in Turkije uit vanwege de inval van het land in Noord-Syrië. Dat maakte de automaker dinsdag bekend.

De raad van bestuur heeft het besluit tot uitstel gemaakt. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten en maken ons zorgen over de huidige ontwikkelingen", aldus VW.

Begin oktober zette het autobedrijf de eerste stappen om een Turkse tak te ontwikkelen in de provincie Manisa. De volgende stap zou zijn om daadwerkelijk auto's te gaan maken in het land.

Met de Turkse investering zou het totale aantal VW-fabrieken wereldwijd op 123 komen. Met de fabriek in Turkije wilde VW het aantal verkopen in Oost-Europa en het Midden-Oosten vergroten.

Turkije wordt wereldwijd bekritiseerd voor het binnenvallen van Noord-Syrië nadat Amerikaanse troepen het gebied verlieten. De Verenigde Staten riepen Turkije maandag op tot een wapenstilstand en dreigde met economische sancties, zoals het invoeren van handelstarieven op staal.