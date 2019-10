Porsche voegt een derde uitvoering aan het aanbod van de volledig elektrisch Taycan-reeks toe, de Taycan 4S. Het accupakket van deze versie heeft een lagere capaciteit en ook de elektromotoren leveren minder vermogen.

Minder vermogen is overigens relatief, aangezien de Taycan 4S nog altijd goed is voor 390 kW (530 pk). De auto sprint ermee in 4,4 seconden naar 100 kilometer per uur en haalt een topsnelheid van 250 kilometer per uur.

In de bodem monteert Porsche een accupakket van 79,2 kWh, waarmee de Taycan 4S volgens de fabrikant 407 kilometer ver komt. De nieuwe uitvoering kan een laadvermogen van 220 kW aan.

Tegen betaling kan de Taycan 4S ook uitgerust worden met het accupakket van de sterkere Taycan Turbo en Turbo S, namelijk een exemplaar van 93,4 kWh. In dat geval leveren elektromotoren 420 kW (571 pk) en kan de auto een laadvermogen van 270 kW aan. De actieradius is vastgesteld op 463 kilometer, waarmee de Taycan 4S met deze optie het verst komst van alle uitvoeringen.

De nieuwe Taycan 4S is te herkennen aan modelspecifieke wielen van 19 inch en rode remklauwen. Ook wijken de spoiler aan de voorzijde, de sideskirts en de diffusor achter af van die van de krachtigere Turbo- en Turbo S-versies. Aan de binnenzijde van de Taycan 4S geen wijzigingen ten opzichte van de andere uitvoeringen.

Met een basisprijs van 109.900 euro is de Taycan 4S fors goedkoper dan de genoemde Turbo-uitvoeringen, die respectievelijk 157.100 euro en 191.000 euro kosten.

De nieuwe Taycan 4S is te herkennen aan modelspecifieke wielen van 19 inch en rode remklauwen. (Foto: Porsche)

