Bij de meerderheid van de ongelukken waarbij zakelijke leaserijders betrokken zijn, gaat het om een kop-staartbotsing, zo blijkt uit recente cijfers van een groot leasebedrijf. Ook wordt er vaak schade gereden door het niet verlenen van voorrang. Dat geeft te denken over het rijgedrag van de bestuurders en de manier waarop leaseauto's worden gebruikt. Wat wordt daartegen gedaan?

Volgens Athlon Nederland was 6 procent van het aantal zakelijke rijders in hun auto's dit jaar betrokken bij ongeluk met schade. Het schadebedrag is gemiddeld 1.415 euro. Het percentage is weliswaar klein, maar afgezet tegen het aantal leaserijders is het aantal bestuurders dat betrokken is bij een ongeval desalniettemin groot.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen reden er in Nederland aan het einde van vorig jaar ongeveer een miljoen leasevoertuigen rond, waarvan 68 procent zakelijk gereden wordt. Als andere leasemaatschappijen een vergelijkbaar percentage zien, gaat het mogelijk om bijna 41.000 bestuurders die tot en met september van dit jaar bij een ongeval betrokken waren.

6 procent van het aantal leaserijders van Athlon was dit jaar betrokken bij een ongeluk met schade. (Foto: Pro Shots)

'Meer aandacht voor praktische oplossingen'

Athlon wijt het aantal ongevallen onder meer aan afleiding in het verkeer, met de smartphone en de toegenomen verkeersdrukte als belangrijkste oorzaken. Mede als gevolg van afleiding vielen er vorig jaar 678 verkeersdoden, een toename van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder en het hoogste aantal sinds 2010.

In een op maandag gepresenteerd rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap, werd dat beeld nog eens bevestigd. Er zijn de afgelopen vijf jaar tweemaal zoveel ongevallen op de snelweg gebeurd, veelal kop-staartbotsingen, meestal veroorzaakt door onoplettendheid.

Athlon ziet in die zin een maatschappelijke rol voor zich weggelegd. "Er moet meer aandacht komen voor praktische oplossingen, om hulpmiddelen te bieden die een ander verkeersgedrag tot gevolg hebben", zegt Alexander Heijkamp, directeur corporate social responsibility (CSR) bij de leasemaatschappij.

Afleiding door de smartphone is de hoofdoorzaak van onoplettendheid in het verkeer. (Foto: Getty Images)

'Iedereen moet gedragsverandering gaan zien en merken'

Zo wordt er onder meer ingezet op een interactief online trainingsprogramma dat de kennis van veilig rijgedrag in het verkeer moet vergroten. "Het Athlon e-Driver-programma bestaat uit online trainingsmodules die elke zes weken verschijnen met video's, tips en informatie. Denk daarbij aan het juiste gebruik van advanced driver assistens systems (ADAS) en hoe om te gaan met afleiding in het verkeer", aldus Heijkamp.

"Het repeterende karakter daarvan is erg belangrijk, omdat dit het programma bewezen effectiever maakt. Dat zien we onder meer terug in onze gegevens. Bestuurders die regelmatig deze trainingen volgen, zijn 15 procent minder bij ongevallen betrokken en verbruiken tot 8,5 procent minder brandstof."

Bestuurders zijn niet verplicht eraan deel te nemen, omdat ze bij Athlon niet geloven in dwang maar de bestuurders en werkgevers juist willen verleiden tot deelname. "We doen liever een appel op werkgevers om door middel van dergelijke trainingen invulling te geven aan goed werkgeverschap. Daarnaast hopen we ook de bestuurders zelf te verleiden tot deelname. Dat doen we door op de ervaringen van anderen te wijzen, maar ook door de directe omgeving te betrekken. Zo zijn er ook trainingsmodules voor kinderen uit het gezin en kan de partner ook meedoen. Het is onze ambitie dat iedereen die gedragsverandering gaat zien en merken. Bijvoorbeeld het gezin, dat merkt dat vader of moeder anders is gaan rijden, of dat de buurt dat merkt. Het kan zich op die manier als een olievlek gaan verspreiden."

'Leaseauto's standaard voorzien van automaat'

Dat is mogelijk niet voldoende volgens Mark Maaskant van Prodrive Academy, een bedrijf dat verkeersveiligheid- en gebruikerstrainingen verzorgd. "Als kop-staartbotsingen volgens de analyse van Athlon oorzaak nummer één van ongelukken is, dan kunnen ADAS-rijhulpsystemen en een gebruikerstraining dat meteen voorkomen", zegt Maaskant.

"Zorg dat de leaseauto's standaard met een automaat uitgerust zijn, want dan werken de rijhulpsystemen het best. Adaptieve cruisecontrol of file-assistent houden automatisch afstand bij zowel afremmen als optrekken, waarmee kop-staartbotsingen voorkomen kunnen worden."

Zaken als een automaat en achteruitrijcamera zouden standaard moeten zijn volgens Mark Maaskant van Prodrive Academy. (Foto: BMW)

'Middelen in handen geven om elkaar te helpen'

Wat Maaskant betreft zouden leasebedrijven meer zich veel meer als kennispartner kunnen profileren in het informeren van hun klanten over de werking van ADAS-rijhulpsystemen en de auto’s minimaal laten uitrusten met minimaal parkeersensoren en een achteruitrijcamera. "Met die combinatie kun je zoveel schade voorkomen dat het een prima businesscase is".

Volgens Heijkamp gebeurt dat al. Hij erkent bovendien dat zaken als ADAS in combinatie met een automaat de kans op ongelukken kan verminderen, maar ook hier geldt dat het bedrijf de kennis en ervaringen hierover liever wil overbrengen dan het op te leggen aan de werkgevers. Voor bedrijven die het willen, zijn er praktijktests die samen met de Verkeersveiligheid Groep Nederland worden aangeboden.

"We moeten niet vergeten dat aan bepaald verkeersgedrag persoonlijke redenen ten gronde kunnen liggen. Misschien zit iemand wel niet zo goed in z'n vel, met te hard rijden of ongevallen tot gevolg. Dat kan op basis van informatie over het rijgedrag een onderwerp van gesprek worden tussen werkgever en werknemer. We moeten hen middelen in handen geven om elkaar te helpen. Dat merken onze accountmanagers ook in de gesprekken met werkgevers. Veiligheid en duurzaamheid leven bij onze klanten", zegt Heijkamp.

Kijk ook op AutoWeek.nl