Dyson stopt met het ontwikkelen van een eigen elektrische auto. Dat laat de Britse James Dyson, uitvinder van de stofzuiger zonder stofzuigerzak, donderdag weten. Het project zou commercieel niet levensvatbaar zijn.

"Het Dyson Automotive team heeft een fantastische auto ontwikkeld", schrijft Dyson. Maar hoewel het product "ingenieus" werd gemaakt, zou er onvoldoende aan verdiend kunnen worden. Het bedrijf probeerde tevergeefs een koper voor het project te vinden. Dyson investeerde in totaal 2,5 miljard pond (2,8 miljard euro) in de ontwikkeling.

Het project werd in 2017 aangekondigd. Er was toen in het geheim al twee jaar aan gewerkt, door zo'n vierhonderd werknemers. Het plan was om in 2020 de Dyson-auto op de markt te brengen. De auto moest "radicaal" anders zijn dan de elektrische auto's van concurrenten.

Dyson is vooral bekend van de zakloze stofzuiger, en maakt onder meer ook veelgebruikte handdrogers. In die apparaten wordt gebruikgemaakt van elektrische motoren en batterijtechnologie, die mogelijk ook zou worden toegepast in de auto's.