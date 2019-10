Nissan zegt dat een tarief van 10 procent over auto's, dat mogelijk wordt ingevoerd bij een no deal-Brexit, "onhoudbaar" zou zijn voor de Europese activiteiten van het bedrijf. De Japanse autofabrikant is bang dat de Wereldhandelsorganisatie dit tarief invoert wanneer het Verenigd Koninkrijk zonder deal de EU verlaat. Auto's zouden dan dermate in prijs stijgen dat ze onbetaalbaar worden, aldus Nissan.

Een wanordelijke Brexit zorgt er daarnaast voor dat er door grenscontroles vertraging in het productieproces ontstaat, vreest de automaker.

Nissan kondigt donderdag overigens ook aan dat het de nieuwe editie van de Juke-SUV vooralsnog toch op maandag zal starten in de grootste fabriek van het Verenigd Koninkrijk.

Verschillende automerken verplaatsten hun productie juist naar locaties buiten het VK vanwege de aanstaande Brexit. De industrie waarschuwde eerder dat een no deal-Brexit de productie tot stilstand zou kunnen dwingen.

Nissan besloot al in 2015, een jaar voor het Brexit-referendum, dat de Juke in de fabriek in Sunderland zou worden gemaakt. Veel van zulke keuzes worden al ver van tevoren aangekondigd. De automaker houdt nu dus voet bij stuk.

Overigens is de productie van de nieuwe Nissan Qashqai, die in 2020 ook in Sunderland zou plaatsvinden, wel onzeker. Het bedrijf stelde eerder dat het besluit hierover afhangt van de verandering van vrijhandelsverdragen. Het lijkt er dan ook op dat een no deal-Brexit hier wel de doorslag kan geven om elders te produceren.