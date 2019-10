BMW heeft in navolging van de M8 Coupé en M8 Cabrio nu ook de M8 Gran Coupé gelanceerd. Het model komt in april op de markt en heeft minimaal 600 pk.

Dat vermogen is afkomstig uit een V8-motor met twee turbo's. Daarmee sprint de M8 Gran Coupé in 3,3 seconden naar 100 kilometer per uur. Na 11,2 seconden staat er 200 kilometer per uur op de teller. De topsnelheid is begrensd op 250 kilometer per uur, maar met het optionele M Driver's Package wordt dit opgeschroefd naar 305 kilometer per uur.

Tegen extra betaling kan de M8 Gran Coupé ook in Competition-uitvoering geleverd worden. In dat geval levert de V8 nog eens 25 pk extra, waardoor deze versie in de sprintjes een tiende sneller is dan de reguliere M8 Gran Coupé.

Beide varianten van de M8 Gran Coupé zijn standaard voorzien van een automaat en vierwielaandrijving. Daarnaast zijn het onderstel, de remmen en de stuurinrichting aangepast.

Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl