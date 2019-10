In de eerste drie kwartalen van 2019 hebben autobedrijven een recordaantal tweedehands auto's verkocht, meldt branchevereniging BOVAG dinsdag. Er werden in totaal 955.958 zogenoemde occasions verkocht, wat 1,8 procent meer is dan in dezelfde periode in 2018.

Bijna de helft van de tweedehandsverkopen komt van dealers die zijn aangesloten bij BOVAG. De ruim vijfduizend dealers en autobedrijven verkochten van januari tot en met september 460.386 gebruikte auto's. Dit is 1,6 procent meer dan in dezelfde periode in 2018.

De handel tussen particulieren is juist op een dieptepunt. Met 512.032 auto's werden er onderling dit jaar 10,9 procent minder occasions verhandeld.

Volgens BOVAG daalt de verkoop van auto's tussen consumenten onderling al jaren. Waar het over heel 2007 nog 845.000 auto's betrof, was dit in 2018 nog zo'n 670.000. Daarentegen stijgt de tweedehandsverkoop van auto's door autobedrijven in diezelfde periode van 1.053.000 in 2007 naar 1.250.000 occasions afgelopen jaar.

"Autokopers blijken dus vooral op zoek naar zekerheid en kloppen daarvoor aan bij een professioneel adres, in plaats van op jacht te gaan naar een koopje bij een particulier, met alle risico’s van dien", denkt de branchevereniging.