Snellaadbedrijf Fastned heeft in het derde kwartaal een omzet van ruim 1 miljoen euro behaald. De omzet is daarmee bijna drie keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar.

Fastned bouwde het aantal laadstations verder uit tot in totaal 109, vooral door nieuwe vestigingen te openen in Nederland en Duitsland. Er werden in het kwartaal 120.000 laadsessies voltooid, en het bedrijf voegde meer en snellere laders toe aan de stations.

Er waren in deze periode aanhoudende leveringsbeperkingen van veel elektrische voertuigen, die de groei van Fastned iets hebben geremd, meldt het bedrijf.

Het snellaadbedrijf kreeg in het afgelopen jaar gelijk van de rechtbank in Noord-Holland, waar werd bepaald dat bedrijven zoals wegrestaurants niet zomaar een vergunning mogen krijgen voor het plaatsen van losse laders. Die vergunningsprocedure moet openbaar en transparant plaatsvinden, zodat ook een speler als Fastned mee kan dingen.