Aston Martin heeft via sociale media een voorproefje van de Vantage Roadster gegeven. Het wordt het tweede nieuwe model in korte tijd, want afgelopen weekend nog werd de DBS GT Zagato getoond. Later volgt nog een derde model in de vorm van een SUV.

Met de nieuwe DBX volgt Aston Martin het voorbeeld van Porsche, Maserati en Lamborghini in het op de markt brengen van een SUV, waar nu de eerste technische details van bekend zijn gemaakt. De auto krijgt een V8-motor met 550 pk en Aston Martin mikt op een topsnelheid van 290 kilometer per uur. De DBX wordt in december officieel onthuld.

Een testexemplaar van de DBX op het circuit. (Foto: AutoWeek)

Vantage Roadster krijgt 510 pk

In de lente van volgend jaar brengt Aston Martin de Vantage Roadster op de markt, een open versie van de vorig jaar gepresenteerde Vantage. De auto wordt aangedreven door dezelfde V8 als in de DBX, DB11 en Vantage Coupé maar dan met 510 pk.

Daarmee sprint de Vantage in 3,6 seconden naar 100 kilometer per uur. De Vantage Roadster is vanwege de benodigde aanpassingen voor het behoud van de stijfheid van de carrosserie iets zwaarder dan de 1.530 kilo wegende coupé, waardoor de acceleratie vermoedelijk iets minder rap zal zijn.

De Vantage Roadster komt in de lente van 2020. (Foto: AutoWeek)

Alleen als set te koop

Afgelopen weekend toonde Aston Martin zoals gezegd de DBS GT Zagato, een uiterst exclusief model dat in beperkte oplage gebouwd zal worden.

Bovendien is de auto alleen te koop in combinatie met de aanschaf van een DB4 Zagato Continuation-model, een heruitgave van een auto uit de jaren zestig. Er worden negentien paren gebouwd voor een prijs van ongeveer 6,7 miljoen euro. De DBS GT Zagato wordt aangedreven door een 770 pk sterke V12-motor

Deze twee modellen zijn alleen als set te koop. (Foto: Aston Martin)

